Александр Максименко: морально готов быть первым номером "Спартака", но решать Каррере

Голкипер "Спартака" Александр Максименко поделился эмоциями от дебютного матча в РПЛ – против "Оренбурга" (1:0).– Мандража у меня не было, все спокойно. Мы всю неделю готовились вместе, я уже знал, как действовать. Главный тренер показывал все на тренировках.– Самуэль – очень опытный защитник. С ним комфортно играть, он очень спокоен. Подсказываем друг другу.– Да, морально готов. Но решение – за главным тренером.– Пока ничего, мы обсудим все завтра, на тренировке.– Да наоборот, было приятно играть. Прохладненько, не душно.– Да не сказал бы! Для команды это хорошо, мяч быстро ходит. А мы, вратари, подстроимся.