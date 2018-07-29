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Александр Максименко: морально готов быть первым номером "Спартака", но решать Каррере

Голкипер "Спартака" Александр Максименко поделился эмоциями от дебютного матча в РПЛ – против "Оренбурга" (1:0).

– Мандража у меня не было, все спокойно. Мы всю неделю готовились вместе, я уже знал, как действовать. Главный тренер показывал все на тренировках.

– Вместе с вами за красно-белых сегодня дебютировал центральный защитник Жиго, с которым вы много взаимодействовали. Как вам его игра?

– Самуэль – очень опытный защитник. С ним комфортно играть, он очень спокоен. Подсказываем друг другу.

– Морально уже готовы к тому, что станете первым номером "Спартака"?

– Да, морально готов. Но решение – за главным тренером.

– Что, кстати, Каррера сказал?

– Пока ничего, мы обсудим все завтра, на тренировке.

– Погода не усложнила вам жизнь?

– Да наоборот, было приятно играть. Прохладненько, не душно.

– Вратари же не любят дождь и скользкий мяч...

– Да не сказал бы! Для команды это хорошо, мяч быстро ходит. А мы, вратари, подстроимся.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 09:44
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 09:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
– Мандража у меня не было, все спокойно. Мы всю неделю готовились вместе, я уже знал, как действовать. Главный тренер показывал все на тренировках.

Шустрый малый. )))

"Ты постой, постой, красавица моя,
Дай мне наглядеться, радость, на тебя!"


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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