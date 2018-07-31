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Анатолий Мещеряков: если устанавливать ВАР, то на всех стадионах чемпионата России

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 1-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) отметил, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) должна быть установлена на всех стадионах.

"Говорить о том, что какой-то клуб будет в индивидуальном порядке что-то устанавливать, в корне неправильно. Если и устанавливать, то на всех стадионах, чтобы все играли в равных условиях. Все арены должны быть оборудованы ВАР или надо предъявлять более жесткие требования к судьям или принимать какие-то другие меры, чтобы подобных ошибок не было. Тем более чемпионат мира показал, что это возможно сделать. Если будет такое решение, то мы установим", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 03:05
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 03:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
У Краснодара вроде уже год назад хотели купить и установить оборудование.
Если оборудование уже установлено, то тестируют?


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