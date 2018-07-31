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Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта

Игор Глушевич, агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича, высказался о возможном переходе его клиента в ЦСКА.

"Джорджевич может оказаться в ЦСКА. Если клубы договорятся, мы найдем решение по поводу условий личного контракта", - цитирует Глушевича "Спорт-Экспресс".

Джорджевич провел весь сезон-2017/18 на правах аренды в тульском "Арсенале" и стал лучшим бомбардиром команды, забив 7 голов в 22 матчах чемпионата России.
Теги: Джорджевич ЦСКА Зенит
Сегодня, 04:26
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