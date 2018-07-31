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Червиченко: Федуну уже стоит задуматься о будущем Карреры - дальше все будет только хуже

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера исчерпал свой потенциал.

"У "Спартака" времен Карреры нет какого-то определенного стиля. Раньше мы говорили – вот "Спартак" Бескова, вот "Спартак" Романцева, но не думаю, что у кого-то повернется язык сказать, что это была эпоха Карреры в "Спартаке". Просто работали, как могли.

В позапрошлом сезоне команда здорово побежала и добежала до чемпионства, и теперь вокруг Карреры пляски с бубнами – магистр побед! На самом деле в любом топовом клубе любого "магистра побед" после поражения от "Тосно" в уже практически выигранном Кубке России отправили бы в оставку. Какое-то время Леонид Федун еще будет верить в Карреру, как в создателя и победоносца, но еще в прошлом сезоне итальянец себя исчерпал. На месте президента я бы задумался - дальше все будет только хуже.

Для Карреры каждый месяц в "Спартаке" – большой бонус в жизни, поэтому мы видели его неописуемую радость с обниманиями и лобызаниями после минимальной победы над всего лишь "Оренбургом" во всего лишь первом матче сезона", – сказал Червиченко.

Советский спорт
Теги: Спартак Червиченко Федун Каррера
Сегодня, 11:15
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28
(15)
№28 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"...На месте президента я бы задумался - дальше все будет только хуже."
Ты, Братец, уже был на этом месте! Хватит! Не дай, Господи, такого повторения!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№27 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 13:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЭУ
Цитата: К.А.
Цитата: СМЭУ
Цитата: К.А.
".доруководился до 16 лет без чемпионства.


Не, не надо всех "собак" на Червя вешать. За 16 лет и другие господа руку к клубу приложили.

после червя пришел Федун,которому клуб чуть ли не как соцнагрузку всучили.и футболом он до этого не интересовался в принципе.поэтому что ему,что Аликперову было сложно разгрести "наследие червя".тот умудрился в кротчайшие сроки своим "руководством" развалить готовую,наисильнейшую команду в стране.


Ладно, пусть это будет твоя правда. А я смотрю в корень проблемы-Романцев пропил команду

Никуя - специалист . Ты - до.баеб и не более . Сам то, что сделал в этой жизни? Олег Иваныч , 10 раз приводил Спартак к чемпионству. В куй ты смотришь, а не в корень...Смотри и дальше...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№26 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 13:03) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Заплывший жиром червь-ты,бля*ь, кто такой????
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№25 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:59) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
P. Holmberg,
верно отметил:выиграл.не купил и не добыл подковерными играми в рфс или с помощью судеек как некоторые.ВЫИГРАЛ.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№24 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 12:51) #
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Как же бомбит у жирного лоха))) Червяк! Ты - лох, во-первых - тебя кинули. А во-вторых, Федун доказал, что все зависит от управленца. То есть еще раз - ты - Л-О-Х joy
Тунца иди это-самое, опарыш


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№23 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:48) #
  • 0
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online

Да куда уж хуже- Карера выиграл единственный трофей для Федуна)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№22 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:43) #
  • +2
  •  (4)

Август-сентябрь покажут, кто прав, а кто нет.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№21 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:33) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Специалист по тренерам, в тренерах знает толк. Выбрал: А.Чернышов- 10 матчей, 5 поражений. Бедолага Невио Скала- 6 поражений подряд. Правда, нужно сказать, что и состав "Спартака" в те годы был удручающим. С миру по-нитке, проходной двор. Но это отдельный разговор про позорное руководство команды данным толстобрюхим персонажем.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№20 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЭУ
А я смотрю в корень проблемы-Романцев пропил команду

Мозги ты свои пропил, в корень зрящий
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 12:25) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: К.А.
Цитата: СМЭУ
Цитата: К.А.
".доруководился до 16 лет без чемпионства.


Не, не надо всех "собак" на Червя вешать. За 16 лет и другие господа руку к клубу приложили.

после червя пришел Федун,которому клуб чуть ли не как соцнагрузку всучили.и футболом он до этого не интересовался в принципе.поэтому что ему,что Аликперову было сложно разгрести "наследие червя".тот умудрился в кротчайшие сроки своим "руководством" развалить готовую,наисильнейшую команду в стране.


Ладно, пусть это будет твоя правда. А я смотрю в корень проблемы-Романцев пропил команду
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
№18 Написал: Андрей Негодин (Сегодня, 12:24) #
  • -1
  •  (5)

этот хряк развалил спартак а теперь визжит как поросёнок
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
№17 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бла-блв-бла


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№16 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЭУ
Цитата: К.А.
".доруководился до 16 лет без чемпионства.


Не, не надо всех "собак" на Червя вешать. За 16 лет и другие господа руку к клубу приложили.

после червя пришел Федун,которому клуб чуть ли не как соцнагрузку всучили.и футболом он до этого не интересовался в принципе.поэтому что ему,что Аликперову было сложно разгрести "наследие червя".тот умудрился в кротчайшие сроки своим "руководством" развалить готовую,наисильнейшую команду в стране.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: паровоз (Сегодня, 12:05) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Червиченко, Селюк, чо у них, сдвиженье что ли?
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№14 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 12:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: К.А.
".доруководился до 16 лет без чемпионства.


Не, не надо всех "собак" на Червя вешать. За 16 лет и другие господа руку к клубу приложили.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
№13 Написал: petrakovkolya (Сегодня, 12:00) #
  • +2
  •  (6)

этот к....л не может успокоеться как скинули его и давай всё дерьмо лить на спартак
Регистрация: 4.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:58) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЭУ
Зачем команду надо было продавать этому проходимцу? В трезвом уме так не поступают.

что за бред?человек наелся,заипло его заниматься командой,футболом вот и продал.а червь полез во все это ни хрена не понимая,но с умным видом "руководил".доруководился до 16 лет без чемпионства.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: К.А.
СМЭУ,
команда была продана и с составом и с игрой.вся уйня началась именно с червя.


Зачем команду надо было продавать этому проходимцу? В трезвом уме так не поступают.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:54) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот жеж ***. Период Червиченко в Спартаке был началом тотального и многолетнего развала Спартака. Не этому же горе-манагеру рассуждать о футболе и тем-более делать прогнозы. Червиченко - имя нарицательное, говорящее о крайнем непрофессионализме, вечном брюзжании и максимальном непонимании футбола.

Похудей сначала. Чел, который не в состоянии похудеть, не имеет права кого то учить. Поговорим за диету, Андрей Владимирович?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:46) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
СМЭУ,
команда была продана и с составом и с игрой.вся уйня началась именно с червя.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:46) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дегенерат заплывший
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 11:45) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Свербит у жирного не по-детски, когда же лопнет этот шар с дерьмом blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:40) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
мы видели его неописуемую радость с обниманиями и лобызаниями

Зато искренне,вот Гончаренко видно что наиграно,особенно после гола в суперкубке.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 11:36) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: К.А.
.с него и начался развал команды.


А не с Романцева ли, в пьяном угаре продавшему команду?
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
№4 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:34) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дайте Каррере работать!!!


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:32) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ильюша золото,
до уя хорошего сделал.с него и начался развал команды.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 11:31) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Ливерпуль»
К.А.,
А почему нет?


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Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну не этому "управленцу" давать советы Федуну.не этому...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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