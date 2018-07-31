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Дмитрий Ефремов: победу в Суперкубке мы уже оставили позади

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

"Важно успешно начать сезон. Победу в Суперкубке мы уже оставили позади и полностью сосредоточены на "Крыльях". Надеемся на новом стадионе в Самаре добиться положительного результата", — цитирует Ефремова пресс-служба ЦСКА.
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