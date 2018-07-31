Бенедикт Хеведес будет выступать за "Локомотив" под пятым номером

Новичок "Локомотива" защитник Бенедикт Хеведес будут выступать за команду под пятым номером. Об этом сообщил в инстаграме генеральный директор клуба Илья Геркус, опубликовав в Инстаграме соответствующее фото.Футболист выступал за "Шальке" с 2007 года.