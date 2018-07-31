Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Бенедикт Хеведес будет выступать за "Локомотив" под пятым номером

Новичок "Локомотива" защитник Бенедикт Хеведес будут выступать за команду под пятым номером. Об этом сообщил в инстаграме генеральный директор клуба Илья Геркус, опубликовав в Инстаграме соответствующее фото.

Футболист выступал за "Шальке" с 2007 года.
Теги: Хеведес Локомотив
Вчера, 23:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.