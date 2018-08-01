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Юрий Семин: надеюсь, что судья нашего матча с "Уфой" понесет наказание

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сказал, что рассчитывает на наказание арбитров, судивших матч его команды с "Уфой".

В первом тайме судьи не засчитали гол форварда "Локо" Эдера. После матча РФС признал это решение ошибочным.

"Мы забили один гол, который не засчитали. Надеюсь, судья понесёт наказание. Его решение напрямую повлияло на исход игры", - передает слова Семина Sport24
Теги: Локомотив Семин Уфа
Сегодня, 11:34
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:13) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что с дрезины снимут -5 очков, за критику лучшего российского судьи, Мишки Вилкова.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:39) #
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  •  (2)

Надо вводить видеоповторы,а так в момент удара трое игроков в офсайде и куда ,кому мяч полетел было неизвестно, вот боковой и поднял флаг
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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