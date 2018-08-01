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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Юрий Семин: надеюсь, что судья нашего матча с "Уфой" понесет наказание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сказал, что рассчитывает на наказание арбитров, судивших матч его команды с "Уфой".
В первом тайме судьи не засчитали гол форварда "Локо" Эдера. После матча РФС признал это решение ошибочным.
"Мы забили один гол, который не засчитали. Надеюсь, судья понесёт наказание. Его решение напрямую повлияло на исход игры", - передает слова Семина Sport24
В первом тайме судьи не засчитали гол форварда "Локо" Эдера. После матча РФС признал это решение ошибочным.
"Мы забили один гол, который не засчитали. Надеюсь, судья понесёт наказание. Его решение напрямую повлияло на исход игры", - передает слова Семина Sport24
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