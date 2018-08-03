Смолов будет лучшим, Дзюба уничтожит "Спартак": Бинго российского футбола

представляет бинго российского футбола: самую честную и непредсказуемую игру об отечественном ногомяче.РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже заряжены и готовы продолжать радовать нас искрометными матчами: и сейчас самое время добавить еще немного адреналина в это действо. Бинго российского футбола - игра для опытных зрителей, которые с первого взгляда на указанные события поймут, что произойдет раньше.Вам понадобится: 1. Знания российского футбола, 2. Два друга, с которыми вы не планируете ссориться в ближайший год, 3. Одно из трех полей для игры в Бинго российского футбола.На полях перечислены самые частые и наиболее вероятные события сезона, которые предсказуемо произойдут и в 2018/19. Вы выбираете одно из трех полей и зачеркиваете каждую надпись, как только указанная история случается в реальности. Тот, кто первым вычеркивает любую из линий целиком - побеждает.На каждом из полей уже присутствует одно зачеркнутое событие - они произошли прямо в первом туре. Теперь ваша задача лишь предугадать остальные.Предлагайте свои варианты событий в комментариях и пишите, какая из линий сыграет первой!