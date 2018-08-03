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РПЛ удовлетворил просьбу "Зенита" - матч "Рубин" - "Зенит" перенесен на 13-е августа

Матч 3-го тура Российской премьер-лиги "Рубин" - "Зенит" перенесен и состоится 13 августа в 20.00 по московскому времени на "Казань-Арене".

Такое решение принято в соответствии с п. 6.4.1. Регламента РПЛ и письменным обращением петербургского клуба, участвующего в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает пресс-служба лиги.

Первоначально встреча должна была пройти 12 августа и начаться в 19.00 по московскому времени.

В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с минским "Динамо". Первый матч между этими командами состоится 9 августа в Минске, ответный - 16 августа в Санкт-Петербурге.
Теги: Рубин Зенит
Сегодня, 11:40
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(4)
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, кто бы сомневался...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (2)

А 16.08 мы без зрителей играем или как?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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