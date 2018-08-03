"Сантос" требует у "Зенита" за Вериссимо 10 млн евро

Вероятность перехода защитника "Сантоса" Лукас Вериссимо в "Зенит" остается высокой.Трансфер 23-летнего футболиста может быть оформлен в течение недели."Вериссимо хочет играть в Европе. Ранее он уже договорился о переходе в "Торино", но итальянский клуб не смог предложить "Сантосу" требуемую сумму. Трансфер не состоялся. - Какую сумму требует руководство? - 10 миллионов евро напрямую "Сантосу", не считая комиссионных агентам и семье игрока. Думаю, вероятность перехода высока. Все может решиться в ближайшую неделю", - сказал источник в совете директоров бразильского клуба.