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"Сантос" требует у "Зенита" за Вериссимо 10 млн евро

Вероятность перехода защитника "Сантоса" Лукас Вериссимо в "Зенит" остается высокой.

Трансфер 23-летнего футболиста может быть оформлен в течение недели.

"Вериссимо хочет играть в Европе. Ранее он уже договорился о переходе в "Торино", но итальянский клуб не смог предложить "Сантосу" требуемую сумму. Трансфер не состоялся. - Какую сумму требует руководство? - 10 миллионов евро напрямую "Сантосу", не считая комиссионных агентам и семье игрока. Думаю, вероятность перехода высока. Все может решиться в ближайшую неделю", - сказал источник в совете директоров бразильского клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вериссимо Сантос Зенит Трансферы
Сегодня, 18:48
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№3 Написал: suvirinimas (Сегодня, 19:00) #
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online

Диву даешься, что за кретины управляют Зенитом. При существующем лимите покупают очередного защитника, которых в Зените хоть пруд пруди, притом легионеров. Неужели до ума не доходит что Зениту нужны сильные нападающие-легионеры, чтобы стать чемпионом и успешно выступить в европейских турнирах. Неужели руководство расчитывает, что во всем справятся Дзюбы и Заболотные? Какие все-таки в руководстве Локомотива, Спартака и ЦСКА умные люди, которые знают что без сильных нападающих-легионеров делать в европейских турнирах нечего.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 18:58) #
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online

Цитата: Кир Мяс
подбирают не подошедших Спартаку игроков

Объетки с барского кб стола !


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:57) #
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online

подбирают не подошедших Спартаку игроков
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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