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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах
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Бранислав Иванович: нам надо больше забивать
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча 2-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".
- Дзюба сказал, что игра не по счету, могли забить больше.
- Игра получилась тяжелой. Слава богу, что выиграли. Это самое важное - три очка. Будем готовиться дальше. Мы можем играть лучше во много раз. Соперник все 90 минут оборонялся.
- Согласны, что стали более комбинационной командой?
- Стараемся. Пробуем разные варианты, чтобы был результат. Нам надо больше забивать. Мы тренируемся и стараемся.
Rusfootball.info
- Дзюба сказал, что игра не по счету, могли забить больше.
- Игра получилась тяжелой. Слава богу, что выиграли. Это самое важное - три очка. Будем готовиться дальше. Мы можем играть лучше во много раз. Соперник все 90 минут оборонялся.
- Согласны, что стали более комбинационной командой?
- Стараемся. Пробуем разные варианты, чтобы был результат. Нам надо больше забивать. Мы тренируемся и стараемся.
Rusfootball.info
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