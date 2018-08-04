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Бранислав Иванович: нам надо больше забивать

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча 2-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".



- Дзюба сказал, что игра не по счету, могли забить больше.

- Игра получилась тяжелой. Слава богу, что выиграли. Это самое важное - три очка. Будем готовиться дальше. Мы можем играть лучше во много раз. Соперник все 90 минут оборонялся.

- Согласны, что стали более комбинационной командой?

- Стараемся. Пробуем разные варианты, чтобы был результат. Нам надо больше забивать. Мы тренируемся и стараемся.

Rusfootball.info
Теги: Иванович Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 19:12
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