Бранислав Иванович: нам надо больше забивать

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча 2-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".- Игра получилась тяжелой. Слава богу, что выиграли. Это самое важное - три очка. Будем готовиться дальше. Мы можем играть лучше во много раз. Соперник все 90 минут оборонялся.- Стараемся. Пробуем разные варианты, чтобы был результат. Нам надо больше забивать. Мы тренируемся и стараемся.