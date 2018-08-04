Андрей Ещенко: судья не дает играть

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в эфире канала "Матч Премьер" признался, что недоволен действиями арбитра в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива"."Судья не дает играть. И так по телевизору не показывают, а еще и судья...", - сказал Ещенко.