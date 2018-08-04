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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:51
Дзюба «поддался», Левашов совершил пять крутых сэйвов, но пропустил нелепый гол. Оценки матча «Зенит» - Арсенал» (3)
Дзюба «поддался», Левашов совершил пять крутых сэйвов, но пропустил нелепый гол. Оценки матча «Зенит» - Арсенал» (3)
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Тренер "Краснодара" о ДТП со Смоловым: если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания (3)
Тренер "Краснодара" о ДТП со Смоловым: если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания (3)
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Андрей Ещенко: судья не дает играть (2)
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Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (42)
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Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (3)
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (3)
Андрей Ещенко: судья не дает играть
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в эфире канала "Матч Премьер" признался, что недоволен действиями арбитра в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива".
"Судья не дает играть. И так по телевизору не показывают, а еще и судья...", - сказал Ещенко.
"Судья не дает играть. И так по телевизору не показывают, а еще и судья...", - сказал Ещенко.
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