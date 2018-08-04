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Андрей Ещенко: судья не дает играть

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в эфире канала "Матч Премьер" признался, что недоволен действиями арбитра в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива".

"Судья не дает играть. И так по телевизору не показывают, а еще и судья...", - сказал Ещенко.
Теги: Ещенко Спартак Локомотив
Сегодня, 20:06
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№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 21:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ещенко - красава! За народ высказался!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Дебилушка,что еще сказать об этом дурачке....
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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