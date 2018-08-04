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Юрий Семин: очко – это уже движение вперед. Тем более, со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин во флеш-интервью подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0).

"Во-первых, очко – это уже движение вперед. Тем более, со "Спартаком", который на сегодняшний момент лучше выглядит в физическом плане. Они больше тренировались, больше провели игр. Нормальный результат. Хорошая концовка и хороший второй тайм.

Игра была сложная. Новичком Крыховяком тоже доволен, но он еще мало провел с нами тренировок", - сказал Семин.
Теги: Семин Локомотив Спартак
Сегодня, 21:28
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№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:56) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Shekel,
Скорее мог вырвать очко Спартаку,не натукань Крыховяк...согласен?
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 21:55) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бульбаш
Цитата: Shekel
Локомотив вырвал очко у Спартака

локомотив быЛ как проститут в эйфории

это видели все ! глаза не обманывают .
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 21:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Локомотив вырвал очко у Спартака

локомотив быЛ как проститут в эйфории
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:30) #
  • -4
  •  (10)
online

Локомотив вырвал очко у Спартака
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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