Юрий Семин: очко – это уже движение вперед. Тем более, со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин во флеш-интервью подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0)."Во-первых, очко – это уже движение вперед. Тем более, со "Спартаком", который на сегодняшний момент лучше выглядит в физическом плане. Они больше тренировались, больше провели игр. Нормальный результат. Хорошая концовка и хороший второй тайм.Игра была сложная. Новичком Крыховяком тоже доволен, но он еще мало провел с нами тренировок", - сказал Семин.