Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:46
Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак"
Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак"
Вчера, 23:42
Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы (3)
Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы (3)
Вчера, 23:27
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
Вчера, 23:26
Борис Игнатьев: в первом тайме у "Локомотива" не было присущей ему уверенности, во втором он обрел себя
Борис Игнатьев: в первом тайме у "Локомотива" не было присущей ему уверенности, во втором он обрел себя
Вчера, 22:49
Андрей Хрипков: мы знали как играть против соперника
Андрей Хрипков: мы знали как играть против соперника
Вчера, 22:46
Максим Майрович: мы ещё не играли на таких стадионах
Максим Майрович: мы ещё не играли на таких стадионах
Вчера, 22:37
Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает (1)
Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает (1)
Вчера, 22:31
"Ливерпуль" забил пять безответных мячей "Наполи"
"Ливерпуль" забил пять безответных мячей "Наполи"
Вчера, 22:30
Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре (3)
Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре (3)
Вчера, 22:17
Жиго и Гильерме - лучшие, группы атаки - в пролёте. Оценки матча "Локомотив" - "Спартак" (1)
Жиго и Гильерме - лучшие, группы атаки - в пролёте. Оценки матча "Локомотив" - "Спартак" (1)
Вчера, 22:15
"Локомотив" – "Спартак": фотоотчет встречи (1)
"Локомотив" – "Спартак": фотоотчет встречи (1)
Вчера, 22:03
Мацей Рыбус: все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы (видео) (1)
Мацей Рыбус: все ожидают от нас в каждой игре результатов из-за того, что мы чемпионы (видео) (1)
Вчера, 21:14
Лука Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды (5)
Лука Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды (5)
Вчера, 21:04
Сергей Веденеев: нынешний «Арсенал», и предыдущий соперник «Зенита» были откровенно слабы
Сергей Веденеев: нынешний «Арсенал», и предыдущий соперник «Зенита» были откровенно слабы
Вчера, 20:56
"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в дерби (88)
"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в дерби (88)
Вчера, 20:51
Дзюба «поддался», Левашов совершил пять крутых сэйвов, но пропустил нелепый гол. Оценки матча «Зенит» - Арсенал» (3)
Дзюба «поддался», Левашов совершил пять крутых сэйвов, но пропустил нелепый гол. Оценки матча «Зенит» - Арсенал» (3)
Вчера, 20:32
Глушакову наложили швы, у него ушибленная рана головы (8)
Глушакову наложили швы, у него ушибленная рана головы (8)
Вчера, 20:31
Тренер "Краснодара" о ДТП со Смоловым: если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания (3)
Тренер "Краснодара" о ДТП со Смоловым: если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания (3)
Вчера, 20:06
Андрей Ещенко: судья не дает играть (3)
Андрей Ещенко: судья не дает играть (3)
Вчера, 19:42
Сергей Семак: Жиркова в обозримом будущем вряд ли увидим (2)
Сергей Семак: Жиркова в обозримом будущем вряд ли увидим (2)
Вчера, 19:28
Илья Кухарчук: победа далась нам тяжело
Илья Кухарчук: победа далась нам тяжело
Вчера, 19:12
Бранислав Иванович: нам надо больше забивать
Бранислав Иванович: нам надо больше забивать
Вчера, 19:12
Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах (1)
Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах (1)
Вчера, 18:51
"Милан" готов продать Бакку за 10 миллионов евро (1)
"Милан" готов продать Бакку за 10 миллионов евро (1)
Вчера, 18:27
"Зенит" благодаря голу Олега Шатова выиграл у "Арсенала" (37)
"Зенит" благодаря голу Олега Шатова выиграл у "Арсенала" (37)
Вчера, 18:16
На матче "Зенит" - "Арсенал" присутствует 47 тысяч зрителей (11)
На матче "Зенит" - "Арсенал" присутствует 47 тысяч зрителей (11)
Вчера, 18:15
"Химки" обыграли "Авангард"
"Химки" обыграли "Авангард"
Вчера, 17:52
"Спартак" объявил состав на матч с "Локомотивом" (10)
"Спартак" объявил состав на матч с "Локомотивом" (10)
Вчера, 17:08
"Зенит-2" потерпел поражение от "Томи" (1)
"Зенит-2" потерпел поражение от "Томи" (1)
Вчера, 17:07
"ПСЖ" разгромил "Монако" в матче за Суперкубок Франции (1)
"ПСЖ" разгромил "Монако" в матче за Суперкубок Франции (1)
Вчера, 17:06
Денис Черышев за 20 млн евро может перейти в "Реал Сосьедад" (1)
Денис Черышев за 20 млн евро может перейти в "Реал Сосьедад" (1)
Вчера, 16:49
Станислав Черчесов - про ЗМС: великие спортсмены имеют право высказываться на этот счет (2)
Станислав Черчесов - про ЗМС: великие спортсмены имеют право высказываться на этот счет (2)
Вчера, 16:25
Олег Фоменко: в концовке удача была на нашей стороне
Олег Фоменко: в концовке удача была на нашей стороне
Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает
Экс-владелец и президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал результаты матча второго тура РПЛ «Спартак» - «Локомотив», а также высказался о конфликте Семин-Геркус
- Был ли показанный в матче «Спартак» - «Локомотив» футбол хорошим, или не очень?
- В принципе, даже не смотря на то что забитых мячей не было – матч был хорошим, интересным, с обилием моментов. Самое главное – было переживание. Были хорошие эмоции, а это то что зрителям и нужно. Проблемы есть – и они есть у обеих команд. Но всё равно, по части показанной игры матч был очень хорош.
- В первый год Карреры в «Спартаке» команда очень много забивала на последних минутах матча. А в прошедшем – наоборот, имея во множестве матчей преимущество, они упускали очки. В этом году вы видите намёки на то, чтобы «Спартак» смог вернуть тот инстинкт убийцы?
- Вы знаете, с нападанием у «Спартака» всё в общем-то хорошо. В одном матче они могут сыграть чуть хуже, в другом – чуть лучше. Но качество атаки всё равно есть. И, на мой взгляд, весьма важная причина, по которой «Спартак» не проигрывает – это в основном заслуга нападения. Почему так? Потому что своими действиями атакующая группа «Спартака» серьёзно разгружает оборону.
А вот с защитой у «Спартака», на мой взгляд – самые большие из проблем. В принципе Жиго я вижу уже во втором матче, и он добавляет обороне стабильности. Сегодня мне он уже нравится. А нападение… Бывает так, что в чемпионский сезон залетает в ворота буквально всё. А сейчас – уже нет. Но, может быть, ситуация и выправится. Хотя, конечно, несколько пугает то, что при том обилии моментов, что были - в первые 15 минут матча их была и вовсе масса - «Спартак» не забивает. А раз не мячи не добиваются до сетки – дальше игра перестаёт складываться так удачно.
Ведь если бы по такому началу матча «Спартак» сумел забить в первые 15 минут, то дальше при таком развитии игры «Локомотив» мог бы получить по итогу и 2 и 3 мяча в свои ворота. Но не залетело один, два, три раза – и игроков уже начинает трясти. А в итоге и вообще уже мало что получается.
- Чего по итогам первых двух туров вы ожидаете в этом году от «Локомотива» Юрия Сёмина?
- «Локомотив» под руководством Семина всегда претендует на первое место. И в принципе если закончится эта внутренняя возня между тренером и руководством клуба, думаю, что и в этом году «Локомотив» сможет побороться за золото. Тем более, по всей видимости, сейчас у «Локомотива» получше ситуация со свободными деньгами – раз они планируют ещё приобрести пару серьёзных игроков. Думаю, что это один из претендентов.
- В этой возне вы могли бы эмоционально либо рационально занять либо сторону Геркуса, либо – сторону Сёмина? Или, например, считаете, что неправы обе стороны раз эта возня возникла?
- На мой взгляд все достижения «Локомотива» - это успехи Сёмина. А возня Геркуса, тут, скорее мешает команде. В последней победе «Локомотива», на мой взгляд – если на полностью, то на 90% это заслуга Сёмина.
- Вы ожидаете дальшейней возни? Например, Геркус утверждает что нужно идти вперёд, к ситуации когда роли распределены, и тренер – только тренирует, селекционный отдел – подбирает игроков, и так далее…
- Слушайте, то, что Геркусу повезло в чемпионский сезон оказаться рядом с Сёминым - это ещё не означает того, что он разбирается в футболе. И по крайней мере вступать в дискуссию, да ещё и публичную по вопросам того – кто хороший футболист, а кто – плохой… Наверное, Геркусу тут бы стоило от подобного воздержаться.
Всё-таки Сёмин – это человек, который сделал и добился в футболе очень и очень многого. Геркус, конечно, руководит клубом, но ему, скорее стоило бы сфокусироваться скорее на административной работе. А футбольные вопросы – это скорее прерогатива главного тренера. И Геркусу вряд ли стоит публично дискутировать с Сёминым по поводу футбола – хотя бы потому что Сёмин в этом разбирается гораздо лучше. И по-сути дискуссия между Геркусом и Сёминым по поводу футбола не имеет никакого основания.
Руководитель клуба, на мой взгляд, это скорее административная единица, которая может высказываться по, например – таким вопросам как соотшение «цена-качество», либо «можем или нет мы себе позволить такого-то футболиста». Во всех остальных вещах решающее мнение должно быть скорее главного тренера. Тем более что, когда речь идёт о тренере такого калибра как Сёмин.
Сёмин это глыба нашего футбола. А Геркус… ну да, один раз он как руководитель выиграл чемпионат нашего футбола. Пусть он теперь выиграет что-то без Сёмина – тогда да, можно будет утверждать о том, что Геркус на самом деле в футболе разбирается. Таково моё мнение.
- Вы в своё время руководили «Спартаком». Чьё мнение – гендира либо главного тренера должно быть важнее в вопросе приобретения или нет игрока?
- Вы знаете, это всегда очень тонкий, и часто - философский вопрос. Генеральный директор отвечает за деньги. И тут возникает вопрос: сегодня в клубе есть тренер, что хотел этого игрока, а завтра его может и не быть. И генеральный директор тут, например, должен понимать – что он, например, будет делать с этим игроком, если, к примеру, через полгода текущий тренер уйдёт? И это – обоюдоострый вопрос. На станет ли этот игрок обузой для команды, и гирей для платёжной ведомости? Не возникнет ли ситуация, когда придётся заниматься не развитием футбола, а тем чтобы этого игрока куда-либо пристроить? И всё эти вопросы – они очень тонкие.
Но если в случае с «Локомотивом», тренера Сёмина пригласили надолго – то тогда его мнение в вопросе приобретения игрока или нет должно быть более важным.
- Был ли показанный в матче «Спартак» - «Локомотив» футбол хорошим, или не очень?
- В принципе, даже не смотря на то что забитых мячей не было – матч был хорошим, интересным, с обилием моментов. Самое главное – было переживание. Были хорошие эмоции, а это то что зрителям и нужно. Проблемы есть – и они есть у обеих команд. Но всё равно, по части показанной игры матч был очень хорош.
- В первый год Карреры в «Спартаке» команда очень много забивала на последних минутах матча. А в прошедшем – наоборот, имея во множестве матчей преимущество, они упускали очки. В этом году вы видите намёки на то, чтобы «Спартак» смог вернуть тот инстинкт убийцы?
- Вы знаете, с нападанием у «Спартака» всё в общем-то хорошо. В одном матче они могут сыграть чуть хуже, в другом – чуть лучше. Но качество атаки всё равно есть. И, на мой взгляд, весьма важная причина, по которой «Спартак» не проигрывает – это в основном заслуга нападения. Почему так? Потому что своими действиями атакующая группа «Спартака» серьёзно разгружает оборону.
А вот с защитой у «Спартака», на мой взгляд – самые большие из проблем. В принципе Жиго я вижу уже во втором матче, и он добавляет обороне стабильности. Сегодня мне он уже нравится. А нападение… Бывает так, что в чемпионский сезон залетает в ворота буквально всё. А сейчас – уже нет. Но, может быть, ситуация и выправится. Хотя, конечно, несколько пугает то, что при том обилии моментов, что были - в первые 15 минут матча их была и вовсе масса - «Спартак» не забивает. А раз не мячи не добиваются до сетки – дальше игра перестаёт складываться так удачно.
Ведь если бы по такому началу матча «Спартак» сумел забить в первые 15 минут, то дальше при таком развитии игры «Локомотив» мог бы получить по итогу и 2 и 3 мяча в свои ворота. Но не залетело один, два, три раза – и игроков уже начинает трясти. А в итоге и вообще уже мало что получается.
- Чего по итогам первых двух туров вы ожидаете в этом году от «Локомотива» Юрия Сёмина?
- «Локомотив» под руководством Семина всегда претендует на первое место. И в принципе если закончится эта внутренняя возня между тренером и руководством клуба, думаю, что и в этом году «Локомотив» сможет побороться за золото. Тем более, по всей видимости, сейчас у «Локомотива» получше ситуация со свободными деньгами – раз они планируют ещё приобрести пару серьёзных игроков. Думаю, что это один из претендентов.
- В этой возне вы могли бы эмоционально либо рационально занять либо сторону Геркуса, либо – сторону Сёмина? Или, например, считаете, что неправы обе стороны раз эта возня возникла?
- На мой взгляд все достижения «Локомотива» - это успехи Сёмина. А возня Геркуса, тут, скорее мешает команде. В последней победе «Локомотива», на мой взгляд – если на полностью, то на 90% это заслуга Сёмина.
- Вы ожидаете дальшейней возни? Например, Геркус утверждает что нужно идти вперёд, к ситуации когда роли распределены, и тренер – только тренирует, селекционный отдел – подбирает игроков, и так далее…
- Слушайте, то, что Геркусу повезло в чемпионский сезон оказаться рядом с Сёминым - это ещё не означает того, что он разбирается в футболе. И по крайней мере вступать в дискуссию, да ещё и публичную по вопросам того – кто хороший футболист, а кто – плохой… Наверное, Геркусу тут бы стоило от подобного воздержаться.
Всё-таки Сёмин – это человек, который сделал и добился в футболе очень и очень многого. Геркус, конечно, руководит клубом, но ему, скорее стоило бы сфокусироваться скорее на административной работе. А футбольные вопросы – это скорее прерогатива главного тренера. И Геркусу вряд ли стоит публично дискутировать с Сёминым по поводу футбола – хотя бы потому что Сёмин в этом разбирается гораздо лучше. И по-сути дискуссия между Геркусом и Сёминым по поводу футбола не имеет никакого основания.
Руководитель клуба, на мой взгляд, это скорее административная единица, которая может высказываться по, например – таким вопросам как соотшение «цена-качество», либо «можем или нет мы себе позволить такого-то футболиста». Во всех остальных вещах решающее мнение должно быть скорее главного тренера. Тем более что, когда речь идёт о тренере такого калибра как Сёмин.
Сёмин это глыба нашего футбола. А Геркус… ну да, один раз он как руководитель выиграл чемпионат нашего футбола. Пусть он теперь выиграет что-то без Сёмина – тогда да, можно будет утверждать о том, что Геркус на самом деле в футболе разбирается. Таково моё мнение.
- Вы в своё время руководили «Спартаком». Чьё мнение – гендира либо главного тренера должно быть важнее в вопросе приобретения или нет игрока?
- Вы знаете, это всегда очень тонкий, и часто - философский вопрос. Генеральный директор отвечает за деньги. И тут возникает вопрос: сегодня в клубе есть тренер, что хотел этого игрока, а завтра его может и не быть. И генеральный директор тут, например, должен понимать – что он, например, будет делать с этим игроком, если, к примеру, через полгода текущий тренер уйдёт? И это – обоюдоострый вопрос. На станет ли этот игрок обузой для команды, и гирей для платёжной ведомости? Не возникнет ли ситуация, когда придётся заниматься не развитием футбола, а тем чтобы этого игрока куда-либо пристроить? И всё эти вопросы – они очень тонкие.
Но если в случае с «Локомотивом», тренера Сёмина пригласили надолго – то тогда его мнение в вопросе приобретения игрока или нет должно быть более важным.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.