Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает

Андрей Червиченко: пугает что, имея множество моментов в первые минуты «Спартак» не забивает Экс-владелец и президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал результаты матча второго тура РПЛ «Спартак» - «Локомотив», а также высказался о конфликте Семин-Геркус

- Был ли показанный в матче «Спартак» - «Локомотив» футбол хорошим, или не очень?

- В принципе, даже не смотря на то что забитых мячей не было – матч был хорошим, интересным, с обилием моментов. Самое главное – было переживание. Были хорошие эмоции, а это то что зрителям и нужно. Проблемы есть – и они есть у обеих команд. Но всё равно, по части показанной игры матч был очень хорош.

- В первый год Карреры в «Спартаке» команда очень много забивала на последних минутах матча. А в прошедшем – наоборот, имея во множестве матчей преимущество, они упускали очки. В этом году вы видите намёки на то, чтобы «Спартак» смог вернуть тот инстинкт убийцы?

- Вы знаете, с нападанием у «Спартака» всё в общем-то хорошо. В одном матче они могут сыграть чуть хуже, в другом – чуть лучше. Но качество атаки всё равно есть. И, на мой взгляд, весьма важная причина, по которой «Спартак» не проигрывает – это в основном заслуга нападения. Почему так? Потому что своими действиями атакующая группа «Спартака» серьёзно разгружает оборону.

А вот с защитой у «Спартака», на мой взгляд – самые большие из проблем. В принципе Жиго я вижу уже во втором матче, и он добавляет обороне стабильности. Сегодня мне он уже нравится. А нападение… Бывает так, что в чемпионский сезон залетает в ворота буквально всё. А сейчас – уже нет. Но, может быть, ситуация и выправится. Хотя, конечно, несколько пугает то, что при том обилии моментов, что были - в первые 15 минут матча их была и вовсе масса - «Спартак» не забивает. А раз не мячи не добиваются до сетки – дальше игра перестаёт складываться так удачно.

Ведь если бы по такому началу матча «Спартак» сумел забить в первые 15 минут, то дальше при таком развитии игры «Локомотив» мог бы получить по итогу и 2 и 3 мяча в свои ворота. Но не залетело один, два, три раза – и игроков уже начинает трясти. А в итоге и вообще уже мало что получается.

- Чего по итогам первых двух туров вы ожидаете в этом году от «Локомотива» Юрия Сёмина?

- «Локомотив» под руководством Семина всегда претендует на первое место. И в принципе если закончится эта внутренняя возня между тренером и руководством клуба, думаю, что и в этом году «Локомотив» сможет побороться за золото. Тем более, по всей видимости, сейчас у «Локомотива» получше ситуация со свободными деньгами – раз они планируют ещё приобрести пару серьёзных игроков. Думаю, что это один из претендентов.

- В этой возне вы могли бы эмоционально либо рационально занять либо сторону Геркуса, либо – сторону Сёмина? Или, например, считаете, что неправы обе стороны раз эта возня возникла?

- На мой взгляд все достижения «Локомотива» - это успехи Сёмина. А возня Геркуса, тут, скорее мешает команде. В последней победе «Локомотива», на мой взгляд – если на полностью, то на 90% это заслуга Сёмина.

- Вы ожидаете дальшейней возни? Например, Геркус утверждает что нужно идти вперёд, к ситуации когда роли распределены, и тренер – только тренирует, селекционный отдел – подбирает игроков, и так далее…

- Слушайте, то, что Геркусу повезло в чемпионский сезон оказаться рядом с Сёминым - это ещё не означает того, что он разбирается в футболе. И по крайней мере вступать в дискуссию, да ещё и публичную по вопросам того – кто хороший футболист, а кто – плохой… Наверное, Геркусу тут бы стоило от подобного воздержаться.

Всё-таки Сёмин – это человек, который сделал и добился в футболе очень и очень многого. Геркус, конечно, руководит клубом, но ему, скорее стоило бы сфокусироваться скорее на административной работе. А футбольные вопросы – это скорее прерогатива главного тренера. И Геркусу вряд ли стоит публично дискутировать с Сёминым по поводу футбола – хотя бы потому что Сёмин в этом разбирается гораздо лучше. И по-сути дискуссия между Геркусом и Сёминым по поводу футбола не имеет никакого основания.

Руководитель клуба, на мой взгляд, это скорее административная единица, которая может высказываться по, например – таким вопросам как соотшение «цена-качество», либо «можем или нет мы себе позволить такого-то футболиста». Во всех остальных вещах решающее мнение должно быть скорее главного тренера. Тем более что, когда речь идёт о тренере такого калибра как Сёмин.

Сёмин это глыба нашего футбола. А Геркус… ну да, один раз он как руководитель выиграл чемпионат нашего футбола. Пусть он теперь выиграет что-то без Сёмина – тогда да, можно будет утверждать о том, что Геркус на самом деле в футболе разбирается. Таково моё мнение.

- Вы в своё время руководили «Спартаком». Чьё мнение – гендира либо главного тренера должно быть важнее в вопросе приобретения или нет игрока?

- Вы знаете, это всегда очень тонкий, и часто - философский вопрос. Генеральный директор отвечает за деньги. И тут возникает вопрос: сегодня в клубе есть тренер, что хотел этого игрока, а завтра его может и не быть. И генеральный директор тут, например, должен понимать – что он, например, будет делать с этим игроком, если, к примеру, через полгода текущий тренер уйдёт? И это – обоюдоострый вопрос. На станет ли этот игрок обузой для команды, и гирей для платёжной ведомости? Не возникнет ли ситуация, когда придётся заниматься не развитием футбола, а тем чтобы этого игрока куда-либо пристроить? И всё эти вопросы – они очень тонкие.

Но если в случае с «Локомотивом», тренера Сёмина пригласили надолго – то тогда его мнение в вопросе приобретения игрока или нет должно быть более важным.
Теги: Локомотив Спартак Червиченко Семин Геркус
Вчера, 22:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(4)
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:12) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Удивительно плохое интервью Червиченко.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.