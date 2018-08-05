Самюэль Жиго: хотел бы повторить карьеру Чорлуки

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:0).- "Локомотив" - отличная команда, - сказал Жиго. - Еще до матча понимали, что придется действовать на контратаках. Была отличная игра, хотя в конце было тяжеловато, у игроков "Локо" оставалось много свободного пространства. Если честно, не считаю, что я достаточно выложился, чтобы мы победили.- Да. Это отличный чемпионат, очень эмоциональный.- Конечно. Знал, что у "красно-белых" очень амбициозная команда. Понятно, что придётся много работать, но я бы очень хотел.- Рано это он. Я бы не стал делать оценки сейчас. Но мечтаю стать лучшим в России. Делаю для этого все, что от меня зависит.- Он просто супер-игрок. У него невероятная карьера. Был бы счастлив повторить его путь.