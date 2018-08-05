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Отец Еременко о переходе в "Спартак": Рома в хорошей форме и соскучился по футболу

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, отказался комментировать информацию о подписании сыном контракта со "Спартаком".

"Пусть пишут, комментировать здесь нечего. Могу сказать, что Рома находится в хорошей форме, очень соскучился по футболу и ждет своего возвращения.

После 6 августа сыну можно будет тренироваться официально. Тренировки с командой – это совсем другое, а через два месяца он сможет уже играть в футбол. Давайте подождем, а пока комментировать разные новости нет смысла", - цитирует Еременко-старшего "Р-Спорт".
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 20:50
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(1)
№7 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 22:31) #
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online

О РОМАНЕ ЕРЕМЕНКО
Я не знаю, в какой именно форме ЦСКА проявил заботу об игроке в момент, когда он попался на коксе и какие у клуба и игрока были на этот счет договоренности. Если они документальные, то интересы сторон сами собой будут соблюдены. Если специфически моральные - пусть скажет, кто держал свечку. Это не я.
Скажу лишь, что сам в жизни придерживаюсь правила, что благодарность за сделанное тобой дело, которое сам ты считаешь добрым - это бонус. Ему надо радоваться. А все остальное - норма.

В остальном по существу думаю вот что.
Какими бы ни были обязательства Романа перед клубом, кому он точно задолжал - так это своей семье. Как-то об этом почему-то никто не говорит, хотя каждый нормальный человек на месте Романа думал бы о близких в первую, вторую и последующие семь очередей.
Жена и дети - двое или трое уже, я боюсь спутать - вот это люди, которым Роман больше всего обязан за поддержку и кого подвел сильнее всех.
И именно перед ними, за их благополучие и будущность он должен извиняться не словами, а делами. Обеспечивая семью! Не так уж и много возможностей на горизонте; надо выбирать лучшее - и пахать. Будет свист с трибун - так через свист, будет овация - так с ней.

И о соотношении ЦСКА и Спартака.
Еременко не воспитанник ни того, ни другого клуба. Это не его вендетта и не его история, он вправе ею проникаться или нет.
Анхель Ди Мария, когда-то игравший за Реал, примерно так и ответил на вопрос о переходе в Барселону (он был возможен после манчестерской эскапады Анхеля). Он сказал, что оч уважает Мадрид, но воспитан в Росарио и его родной коуб - Росарио Сентраль; так что игра за Ньюэллс невозможна никогда, а все остальное - карьера профессионального игрока.
Так что если бы для воспитанника «Яро» маячил переход в ЯБК («Якобстадс Боллклуб»), то еще туда-сюда. Но тут - хозяин-барин.
Для Спартака - риски, да. На то у клуба есть тренер и менеджеры.

А болельщики посвистят?..
По мне - так после дисквалификации вообще любому свистеть положено. Потому что за плечами проступок. Аплодисменты заслужить еще надо.

Вася уткин


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№6 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 22:21) #
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Ну это совсем сказки.Человек состарился на два года.Столько же времени не имел игровой практики.Почти не тренировался.И на тебе - в хорошей форме.Марадона,Марвдоной.Был ещё Муту.Тк уже не смогли анрнутся на прежный уровень.А тут Еременко.Ну как бы хорошо к нему я не относился.Ну не верю.Вот только не пойму:на фига он Спартаку?Человеку 30 лет.Мне кажется Федун решил таким образом насолить Гинеру.А Гинер сидит в сторонке и тихо ржет
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
если правда находится в хорошей форме.

ага.2 года не играл,какая нах форма?нужно быть неипательским профессионалом чтоб держать форму в течение 2 лет без игры.а он,судя по тому за что дискву схватил,таковым не является...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сейчас он по футболу соскучился, потом по коле заскучает ... это неисправимо.
ИМХО.
П.С. единственное, он мог просто попробовать и попасться на этом, тогда зависимости нет и все будет ОК.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:08) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ослиные тухесы горят красно- синем пламенем laughing
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:52) #
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online

Цитата: MATPOCOB
Сейчас бы он нам пригодился, если правда находится в хорошей форме.

Но, похоже, он не из тех , кто подпишет пустой лист. Как там гинер понтовался..Если он попросит и т д. бла бла бла.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:51) #
  • -3
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Болеет за:
ЦСКА
Сейчас бы он нам пригодился, если правда находится в хорошей форме.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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