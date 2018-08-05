Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:10
Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов" (3)
Фернандес - лучший игрок матча, но его команда проиграла. Оценки футболистам матча ЦСКА - "Ростов" (3)
19:17
Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (4)
Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (4)
19:16
Сергей Рыжиков: самарские болельщики не единственные меня не очень хорошо приветствовали. Я открыт для разговоров
Сергей Рыжиков: самарские болельщики не единственные меня не очень хорошо приветствовали. Я открыт для разговоров
17:29
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (18)
Алексей Спиридонов: примут ли Еременко болельщики "Спартака"? Дзюбу же фанаты "Зенита" приняли (18)
14:29
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
Артур Юсупов: состав ЦСКА - это небо и земля по сравнению с прошлым сезоном (видео)
Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 2-го тура РПЛ.
- Тяжелая была игра?
- Сложная игра. Повели начале игры и старались удержать преимущество, поэтому много двигались и устали.
- Какие ощущения после двух побед на старте?
- Второй тур, рано что-то загадывать, какие-то выгоды делать. Хорошо, что так получилось. Есть к чему стремиться. Надеемся, что лучшие наши игры еще впереди.
- Есть разница перед этим ЦСКА и прошлогодним?
- Конечно, это небо и земля. Тогда они были намного сильнее. Мы получили заслуженные очки. Мы как минимум не слабее, это не сенсация.
- В какой футбол играет "Ростов"?
- Многое тренируем, но пока не все получается. Мы работаем над этим, сезон только начался. В дальнейшем будем играть лучше. ЦСКА сегодня владел преимуществом, но мы рано забили гол и старались играть более осторожно. Раз мы выиграли, значит правильно все делали.
Да, у ЦСКА есть Акинфеев, но остальные игроки, думаю, слабее наших. Это абсолютно заслуженная победа.
- Тяжелая была игра?
- Сложная игра. Повели начале игры и старались удержать преимущество, поэтому много двигались и устали.
- Какие ощущения после двух побед на старте?
- Второй тур, рано что-то загадывать, какие-то выгоды делать. Хорошо, что так получилось. Есть к чему стремиться. Надеемся, что лучшие наши игры еще впереди.
- Есть разница перед этим ЦСКА и прошлогодним?
- Конечно, это небо и земля. Тогда они были намного сильнее. Мы получили заслуженные очки. Мы как минимум не слабее, это не сенсация.
- В какой футбол играет "Ростов"?
- Многое тренируем, но пока не все получается. Мы работаем над этим, сезон только начался. В дальнейшем будем играть лучше. ЦСКА сегодня владел преимуществом, но мы рано забили гол и старались играть более осторожно. Раз мы выиграли, значит правильно все делали.
Да, у ЦСКА есть Акинфеев, но остальные игроки, думаю, слабее наших. Это абсолютно заслуженная победа.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.