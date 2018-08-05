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Артур Юсупов: состав ЦСКА - это небо и земля по сравнению с прошлым сезоном (видео)

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 2-го тура РПЛ.



- Тяжелая была игра?

- Сложная игра. Повели начале игры и старались удержать преимущество, поэтому много двигались и устали.

- Какие ощущения после двух побед на старте?

- Второй тур, рано что-то загадывать, какие-то выгоды делать. Хорошо, что так получилось. Есть к чему стремиться. Надеемся, что лучшие наши игры еще впереди.

- Есть разница перед этим ЦСКА и прошлогодним?

- Конечно, это небо и земля. Тогда они были намного сильнее. Мы получили заслуженные очки. Мы как минимум не слабее, это не сенсация.

- В какой футбол играет "Ростов"?

- Многое тренируем, но пока не все получается. Мы работаем над этим, сезон только начался. В дальнейшем будем играть лучше. ЦСКА сегодня владел преимуществом, но мы рано забили гол и старались играть более осторожно. Раз мы выиграли, значит правильно все делали.

Да, у ЦСКА есть Акинфеев, но остальные игроки, думаю, слабее наших. Это абсолютно заслуженная победа.
Теги: Юсупов ЦСКА Ростов Rвидео
Сегодня, 21:45
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(4)
№5 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Цитата: maradona72
Верно. Теперь и ростовчане начали глумиться над командой из 4-х букофф

А что это за буквы?
СраМ или СпаМ? smile

ЗИНА


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:06) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Цитата: maradona72
Верно. Теперь и ростовчане начали глумиться над командой из 4-х букофф

А что это за буквы?
СраМ или СпаМ? smile

Зеня,Зина и тд
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Верно. Теперь и ростовчане начали глумиться над командой из 4-х букофф

А что это за буквы?
СраМ или СпаМ? smile


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:51) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну впринципе правильно,понимают что обыграли аутсайдера и не задирают нос
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:46) #
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  •  (13)
online

Верно. Теперь и ростовчане начали глумиться над командой из 4-х букофф


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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