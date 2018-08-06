Илья Геркус: "Локомотив" хочет купить нападающего с качествами киллера

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус отказался комментировать информацию о возможном переходе в клуб нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова."Смолов? Ждём завтрашнего дня, до этого времени отложим комментарии по всем возможным трансферам. Мы хорошо знаем Фёдора, он играет на высоком уровне. Несколько сезонов подряд этот футболист показывает свой талант.У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы ещё разнообразить немного эту позицию. Хотим нападающего с качествами киллера. Мы общались с партнёрами агентства, которое помогало нам с приобретением Хёведеса, и они говорят, что вся Бундеслига ищет нападающего-киллера. Все клубы, кроме, может быть, "Баварии", — сказал Геркус в эфире программы "После футбола".