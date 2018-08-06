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Сергей Рыжиков: уверен, казанские болельщики правильно воспримут мой переход в "Крылья"

Бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков, прокомментировал тот факт, что на прощальном матче за казанскую команду болельщики "Рубина" просили его не переходить в "Крылья Советов".

"Я от казанских болельщиков и плохого слова не услышал. Наоборот, они писали мне и желали удачи. Думаю, такова футбольная жизнь. Я не первый и не последний, кто переходил из "Рубина" в Самару или в обратном направлении. Уверен, что казанские болельщики меня поймут и так же будут переживать за меня и желать удачи в играх за Самару. И, конечно, хочу от всего сердца сказать им спасибо. Они всегда поддерживали меня. Мне их будет не хватать", - цитирует вратаря "Реальное время".
Теги: Рыжиков Рубин Крылья Советов
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