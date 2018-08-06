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Леонид Кучук: неудачи "Локомотива"? Причиной является разный уровень готовности футболистов

Бывший наставник "Локомотива" Леонид Кучук считает, что неудачный старт московского клуба связан с разным уровнем готовности футболистов, присоединившихся после чемпионата мира.

"Причины не очень удачного старта "Локомотива" в Российской премьер-лиге могут быть как значительными, так и нет. "Локомотив" к сезону готов, можно отметить хороший темп команды, за исключением дополнительного времени в Суперкубке против ЦСКА. Стоит отметить, что положительным моментом является тот факт, что команда не пропускает и показывает хорошую игру в обороне. Наверное, клуб еще не вкатился в сезон, причиной чему является разный уровень готовности футболистов, вызывавшихся в свои сборные на чемпионат мира", - цитирует Кучука ТАСС.
Теги: Кучук Локомотив
Сегодня, 16:10
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