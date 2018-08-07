Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Административные дела по делу о ДТП с участием Федора Смолова переданы в суд

РИА Новости сообщают, что два административных дела по ДТП с участием нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова переданы в суд.

В отношении Смолова составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Игроку грозит наложение административного штрафа, лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, Смолов находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition, попавшего в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа. Автомобиль протаранил несколько секций дорожного ограждения, причинив городу, по подсчетам коммунальщиков, урон в 58 тысяч рублей. Сам футболист покинул место аварии, но позже подтвердил полицейским, что находился за рулем иномарки в момент аварии, объяснив произошедшее плохим самочувствием.
Теги: Смолов
Сегодня, 11:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Цитата: diego milito 22
Не предусмотрен штраф, заведомо ошибается редактор.

штраф по статье 12.33


Тогда нужно уточнить: Игроку грозит наложение административного штрафа, И ПЛЮС- лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (1)

Прочь руки от мальчика! Шакалы, паразиты, свора гандонов.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Не предусмотрен штраф, заведомо ошибается редактор.

штраф по статье 12.33
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием

2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Не предусмотрен штраф, заведомо ошибается редактор.
Федя или на нары на 15 суток, будет называться "суточник", или без прав до полтора года, называется "лишенный".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 11:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
В самый честный и неподкупный краснодарский суд. smile Решение по делу будет принимать "золотая" судья Хахалева. Не беда,что не имеет диплома о юридическом образовании,зато самая непотопляемая подруга грузинских воров. Слава партии Едим Россию. stuck_out_tongue
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
а мусоров будут к дисплинарке привлекать, которые не хотели оформлять?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.