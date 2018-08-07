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Административные дела по делу о ДТП с участием Федора Смолова переданы в суд
РИА Новости сообщают, что два административных дела по ДТП с участием нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова переданы в суд.
В отношении Смолова составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Игроку грозит наложение административного штрафа, лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, Смолов находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition, попавшего в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа. Автомобиль протаранил несколько секций дорожного ограждения, причинив городу, по подсчетам коммунальщиков, урон в 58 тысяч рублей. Сам футболист покинул место аварии, но позже подтвердил полицейским, что находился за рулем иномарки в момент аварии, объяснив произошедшее плохим самочувствием.
В отношении Смолова составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Игроку грозит наложение административного штрафа, лишение водительских прав сроком до одного года или административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, Смолов находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition, попавшего в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа. Автомобиль протаранил несколько секций дорожного ограждения, причинив городу, по подсчетам коммунальщиков, урон в 58 тысяч рублей. Сам футболист покинул место аварии, но позже подтвердил полицейским, что находился за рулем иномарки в момент аварии, объяснив произошедшее плохим самочувствием.
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