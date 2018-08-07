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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Михаил Вилков рассудит "Рубин" и "Зенит", на матч "Уфа" - "Краснодар" никто не назначен
РФС объявил судейские назначения на матчи 3-го тура чемпионата России. В этом списке нет арбитров на матч "Уфа" - "Краснодар".
Игра должна была состояться в понедельник, 13 августа.
10 августа, пятница
"Урал" - "Динамо" - Николай Волошин (Смоленск)
11 августа, суббота
"Енисей" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ)
"Спартак" - "Анжи" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
"Ростов" - "Крылья Советов" - Сергей Карасев (Москва)
12 августа, воскресенье
"Оренбург" - "Локомотив" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
"Арсенал" - "Ахмат" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
13 августа, понедельник
"Рубин" - "Зенит" - Михаил Вилков (Нижний Новгород)
РФС
Игра должна была состояться в понедельник, 13 августа.
10 августа, пятница
"Урал" - "Динамо" - Николай Волошин (Смоленск)
11 августа, суббота
"Енисей" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ)
"Спартак" - "Анжи" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
"Ростов" - "Крылья Советов" - Сергей Карасев (Москва)
12 августа, воскресенье
"Оренбург" - "Локомотив" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
"Арсенал" - "Ахмат" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
13 августа, понедельник
"Рубин" - "Зенит" - Михаил Вилков (Нижний Новгород)
РФС
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