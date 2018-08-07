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Михаил Вилков рассудит "Рубин" и "Зенит", на матч "Уфа" - "Краснодар" никто не назначен

РФС объявил судейские назначения на матчи 3-го тура чемпионата России. В этом списке нет арбитров на матч "Уфа" - "Краснодар".

Игра должна была состояться в понедельник, 13 августа.

10 августа, пятница

"Урал" - "Динамо" - Николай Волошин (Смоленск)

11 августа, суббота

"Енисей" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ)

"Спартак" - "Анжи" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

"Ростов" - "Крылья Советов" - Сергей Карасев (Москва)

12 августа, воскресенье

"Оренбург" - "Локомотив" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

"Арсенал" - "Ахмат" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

13 августа, понедельник

"Рубин" - "Зенит" - Михаил Вилков (Нижний Новгород)

РФС
Теги: Вилков Рубин Зенит Уфа Краснодар Спартак ЦСКА
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