Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Вице-президент "Анжи": послезавтра дадим бой "Спартаку"

Вице-президент "Анжи" Зайдин Джамбулатов считает, что, несмотря на финансовые проблемы, махачкалинский клуб с полной самоотдачей сыграет против "Спартака" в матче 3-го тура РПЛ.

"Сейчас руководство клуба усиленно ищет средства для обеспечения дальнейшей жизнедеятельности клуба. Работа ведется.

Уверен, будущее команды небезнадёжно. И послезавтра мы дадим бой "Спартаку", — приводят слова Джамбулатова "Известия".
Теги: Анжи Спартак
Сегодня, 10:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 11:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
Отсутствие материальных средств стимулирует творческую мысль.
Регистрация: 1.05.2011 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:26) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно, бой вы дадите? мы сами себе без вашего боя понапривозим. Спартак в последнее время проигрывает только самому себе.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
на чем добираться будут? если на автобусе, то будет с ними непросто.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.