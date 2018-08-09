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Сергей Веденеев: "Зениту" предстоит первая серьезная проверка в Казани

Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, где питерцы сыграют в гостях с "Рубином".

"Матч в Казани покажет уровень нового "Зенита". Команда очень уверенно выиграла два первых матча, но оба соперника были слишком слабыми.

"Рубин" с его организацией будет требовать иного уровня взаимодействия между линиями, которое очень непросто наладить в условиях серьезного обновления основного состава.

Для нового главного тренера "Зенита" это будет первый серьезный тест", — цитируют Веденеева "Известия".
Теги: Зенит Рубин
Сегодня, 11:36
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