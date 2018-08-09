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Александр Мостовой: зачем Промесу уходить из "Спартака"? Он здесь отдыхает

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ПАОК (2:3) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Я считаю, что ничего страшного не случилось, обидно конечно, что при счете 0:2 мы пропустили три мяча. Шансы остаются прежние, это 50 на 50. Потому, что дома можно выиграть спокойно 1:0 или 2:1, и проходить дальше. Так что, я думаю, что два мяча забили в гостях — это хорошо. Если говорить о Максименко и Ломовицком, то молодым свойственно ошибаться. Максименко конечно ошибся в одном из голов, но убирать его из состава "Спартака" я бы не стал. Наоборот, он как раз и должен стоять в воротах "Спартака". Ошибаются все, а Ломовицкий честно сказать, немного растерялся, но Каррера его не заменил, значит тоже надеется на него. Это хороший показатель, что в ребята верят, это главное для молодых футболистов.

Что нужно сделать "Спартаку", чтобы обыграть дома ПАОК? Да ничего не нужно делать, просто нужно забить. Я увидел, что ПАОК обычная команда с такими же грубейшими ошибками, на задней линии защитники часто ошибаются. Поэтому спокойной дома нужно обыгрывать при поддержке своих болельщиков. Что касается травли Промеса со стороны фанатов, я думаю, что Промес на половину критики даже внимания не обращает, если бы он хотел, то он давно бы ушел. Вряд ли Промес хочет уходить. Зачем нам куда-то уходить, когда нас здесь неплохо кормят. Промес здесь отдыхает", - цитирует Мостового Sport24.ru.
Теги: Мостовой Промес Спартак
Сегодня, 17:11
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№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
если Промес отдыхает в России, то что делают остальные футболисты?

отдыхают с кальяном и водкой...

да и фули не отдыхать, если ты деньги не зарабатываешь, а просто получаешь?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:24) #
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если Промес отдыхает в России, то что делают остальные футболисты?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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