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Переход в "Локо" - это шаг вперед для Смолова?



 

Антиутопия российского футбола: Федор Смолов остается в РПЛ

Антиутопия российского футбола: Федор Смолов остается в РПЛФедор Смолов все-таки подписал контракт с московским "Локомотивом". Rusfootball.info анализирует важность этого события для всего российского футбола и восстанавливает хронологию противоречий в желаниях новоиспеченного "железнодорожника".

Осенью 2017-го выстрел в ближнюю девятку ворот Давида Де Хеа вывел на пик слухи об отъезде из России лучшего на тот момент форварда страны. Тогда Федор Смолов проводил свой первый матч в составе сборной в качестве капитана и сразу же отметился дублем.

К тому моменту Федор уже успел дважды подряд стать лучшим бомбардиром (тогда еще) РФПЛ, наколотив за два чемпионата 38 мячей. Разумеется, европейские скауты пристально следили за игроком, а в прессу регулярно вбрасывали информацию о переходе нападающего в различные клубы: "Боруссия" Дортмунд, "Вест Хэм", "Бешикташ". А после дубля испанцам - еще и "Реал" Мадрид. Годом ранее, летом 2016-го, Федор отказался от сумасшедшего предложения из Китая, объяснив это одной простой и очень красивой целью - играть в топ-клубе европейского чемпионата.

Год назад Смолов решил не уходить из "Краснодара", сделав ставку на подготовку к ЧМ. Много раз представители игрока говорили о сложностях осуществления переезда из-за проблем с получением рабочей визы, говорили о высокой трансферной стоимости игрока и о стереотипах европейцев в отношении русских футболистов. Более того, сам Сергей Галицкий утверждал, что готов отпустить игрока, если поступит разумное предложение в финансовом плане, которое устроит клуб.

При этом предложение того же "Спартака", видимо, не показалось клубу "разумным", что понимающе подтвердил и Леонид Федун зимой 2017-го. Судя по словам владельца красно-белых, трансферная стоимость форварда оценивалась в 18 млн. у.е. За полгода до этого заявления уже Массимо Каррера сетовал на высокую стоимость нападающего. Буквально итальянец сказал, что "не может потратить весь бюджет на покупку одного игрока". В тот период в прессе мелькали слухи о подписании Луана, Гарая и Ляича, в клуб пришли Педро Роша (12 млн. евро), Пашалич (аренда, 1 млн.евро), зимой - Ханни (6 млн.евро). Это (без учета зарплат) 19 млн.евро.

Клуб отказывал конкурентам, а Федор отказывался думать о трансфере и неоднократно заявлял, что сделает ставку на ЧМ. Так получилось, что ЧМ игрок провалил. И проблема вовсе не в этом.

Очевидно, что Смолову не все равно и что он находится под сумасшедшим давлением (пас Азмуну в первом туре, ДТП и т.д.). Но переход в "Локомотив" кажется финалом его мечты. Смолов не ушел в ЦСКА, не ушел в "Спартак", не ушел в "Зенит", хотя все эти клубы стилистически подходят под его манеру игры. И мы восхищались его амбициями. Но всего одно неудачное лето - и Смолов в "Локомотиве". В команде, где игра строится от обороны с огромным количеством длинных передач, где Смолов вновь почувствует себя как на том же ЧМ, вновь будет вкалывать без мяча и проигрывать верховые единоборства.

Летом 2016-го Федор Смолов сказал, что через 3 года видит себя в европейском топ-клубе. Слабо верится, что агент не смог найти варианты в командах-середняках Серии А, Лиги 1, Бундеслиги, Примеры и даже АПЛ. Ведь путь из условной "Аталанты" в любимый с детства "Милан" был бы куда более реальным, чем из "Локомотива". Но эти клубы не предложат зарплату в 3 млн. в год. Ну и, разумеется, получить 0:5 в Лиге Чемпионов куда более престижно, чем в регулярном первенстве.

Подобные истории мы неоднократно наблюдали и в предыдущие годы. Дзюба, Дзагоев, Глушаков, Денисов, Акинфеев, Кокорин, а теперь и Смолов - все эти игроки имели отличные шансы заиграть в Европе, но из раза в раз делали выбор в пользу сиюминутного комфорта (и шанса поиграть в Лиге Чемпионов). В отличие от Головина, который оказался куда мудрее и дальновиднее и отказался от топ-клуба как раз в пользу "середняка".

В переход Смолова не верилось до самого последнего момента. И этим моментом (что очень иронично) стало обращение игрока к своим поклонникам на английском языке. Уже в сентябре Федор наконец-то выступит в Лиге Чемпионов и снова попробует привлечь к себе внимание европейских клубов и англоязычных фанатов. Ну а кроме этого, игроку предстоит проявить себя в матчах с "Оренбургом", "Анжи" и "Енисеем", пожаловаться на плохие газоны и календарь и поиграть в мартовские -15°С.

***

В замечательном произведении Джорджа Оруэлла главный герой мечтал о свободе, пережил страшные муки и в конце концов искренне полюбил Старшего Брата. Интересно, полюбит ли Федор Смолов российский футбол?

Роман Павлюк, Rusfootball.info
Теги: Смолов Локомотив Спартак
Сегодня, 18:41
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№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:07) #
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Что ещё нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость? Уехать в "Реал", "Боруссию" или "Вест Хэм"? Всего ничего - немного потерпеть в "Локомотиве".
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Како футбол? ему 29 через полгода, ао нём все наши поют песни, словно ему как Головину - 22!

Если Смолова в 26-27 в Еввропу не взяли, то в 30 он там нах никому не нужен будет...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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