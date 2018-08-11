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Константин Генич: противостояние Карпина и Тихонова выглядит многообещающе

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич сделал прогноз на матч 3-го тура российской Премьер-Лиги "Ростов" — "Крылья Советов".

"Если отталкиваться от игры "Ростова", то команда показывает хорошую организацию и хорошую готовность.

Может быть, этот очень хороший старт вселит уверенность в ростовчан, но, может быть, он и успокоит команду Карпина. Самарцы понравились в игре с ЦСКА, потом провалились против "Оренбурга", хоть и не по игре. Незаслуженное крупное поражение в домашних стенах, был нереализованный пенальти, достаточное количество моментов.

Тренерское противостояние Карпин — Тихонов. Это интригует и выглядит многообещающе. Интуиция мне подсказывает, что "Крылья" не уступят. Мне кажется, что гости возьмут очки в этом матче", — цитирует Генича "Рейтинг букмекеров".
Теги: Ростов Крылья Советов Тихонов Карпин
Сегодня, 12:35
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Ростов»


Генич ! Если кажется - крестись . Уверен , Ростов дома 3 очка возьмёт .


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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