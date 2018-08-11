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Марко Налетилич: Влашич будет очень хорош для РПЛ

Известный хорватский агент Марко Налетилич прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Эвертона" и сборной Хорватии Николы Влашича в ЦСКА.

"Это весьма неплохой игрок, которого недооценили в "Эвертоне". Но для российского чемпионата Влашич очень хорош. ЦСКА планирует заменить Влашичем Головина? Это совершенно разные игроки. Влашич больше нацелен на атаку, играет впереди и на флангах. Он более силен физически и обладает отличной скоростью, но не так техничен, как Головин", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 15:10
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№2 Написал: miktar (Сегодня, 16:46) #
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опять хорват?.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 16:01) #
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Да хорош уже про Головина. Хватит ему цену набивать. Он уже и так перешёл)


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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