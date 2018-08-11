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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Хусаинов: пенальти в ворота "Енисея" - это дно судейского корпуса
Бывший арбитр российской Премьер-лиги Сергей Хусаинов разобрал судейские решения в матче третьего тура РПЛ между "Енисеем" и московским ЦСКА (1:1).
"В эпизоде, когда "Енисею" не засчитали гол, офсайда не было. Гол, конечно, надо было засчитывать. В моменте с жёлтой карточкой Гаджибекову судья правильно разобрался. Удаления там не было. Нельзя говорить, что Чалов, если бы не фол, выбегал один на один. Момент был на фланге, а не по центру, и, если прогнозировать дальнейшие действия, там могли подстраховать.
Ну а пенальти в ворота "Енисея"… Такие пенальти — даже не ниже плинтуса. Это дно! Дно судейского корпуса. Этот эпизод характеризует уровень квалификации Романа Галимова. Смотрел многие матчи с его участием, и он в каждой игре что-то вытворяет. Попробовал бы он поставить такой пенальти в ворота ЦСКА, "Спартака" или "Зенита". Если такой пенальти поставили бы в ворота питерского клуба, "Аврора" на следующий день уже стояла бы в Москве и орудия были бы направлены в сторону "Дома футбола", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
"В эпизоде, когда "Енисею" не засчитали гол, офсайда не было. Гол, конечно, надо было засчитывать. В моменте с жёлтой карточкой Гаджибекову судья правильно разобрался. Удаления там не было. Нельзя говорить, что Чалов, если бы не фол, выбегал один на один. Момент был на фланге, а не по центру, и, если прогнозировать дальнейшие действия, там могли подстраховать.
Ну а пенальти в ворота "Енисея"… Такие пенальти — даже не ниже плинтуса. Это дно! Дно судейского корпуса. Этот эпизод характеризует уровень квалификации Романа Галимова. Смотрел многие матчи с его участием, и он в каждой игре что-то вытворяет. Попробовал бы он поставить такой пенальти в ворота ЦСКА, "Спартака" или "Зенита". Если такой пенальти поставили бы в ворота питерского клуба, "Аврора" на следующий день уже стояла бы в Москве и орудия были бы направлены в сторону "Дома футбола", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
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