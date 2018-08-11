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Сергей Хусаинов: пенальти в ворота "Енисея" - это дно судейского корпуса

Бывший арбитр российской Премьер-лиги Сергей Хусаинов разобрал судейские решения в матче третьего тура РПЛ между "Енисеем" и московским ЦСКА (1:1).

"В эпизоде, когда "Енисею" не засчитали гол, офсайда не было. Гол, конечно, надо было засчитывать. В моменте с жёлтой карточкой Гаджибекову судья правильно разобрался. Удаления там не было. Нельзя говорить, что Чалов, если бы не фол, выбегал один на один. Момент был на фланге, а не по центру, и, если прогнозировать дальнейшие действия, там могли подстраховать.

Ну а пенальти в ворота "Енисея"… Такие пенальти — даже не ниже плинтуса. Это дно! Дно судейского корпуса. Этот эпизод характеризует уровень квалификации Романа Галимова. Смотрел многие матчи с его участием, и он в каждой игре что-то вытворяет. Попробовал бы он поставить такой пенальти в ворота ЦСКА, "Спартака" или "Зенита". Если такой пенальти поставили бы в ворота питерского клуба, "Аврора" на следующий день уже стояла бы в Москве и орудия были бы направлены в сторону "Дома футбола", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Енисей ЦСКА
Сегодня, 19:10
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(3)
№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
miktar,
А в чем он не прав?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 19:25) #
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online

Свиной судья , помолчал бы, сколько в своё время нагадил.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да?А Турбин с двумя отмененными голами и голом Амкара с нарушением даже хорошую оценку получил.Я уже молчу про всяких Петтаев или того клоуна что Кержа в кубковом матче удалил.Вот если Спартак обидят тогда да,истерика на весь чемп,истерия в Сми,истерия в сетях от всех журналюг
и вопли о заговоре.А дно это господин Хусаинов.За его махинации в не коррумпированной стране еще в девяностые бы посадили,а после отсидки интервью бы у него никто в жизни не взял,и к спорту на пушечный не подпустили бы.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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