"Спартак" с минимальным счетом обыграл "Анжи", который доигрывал вдевятером

"Спартак" на своем поле сумел забить лишь один гол "Анжи" в рамках 3-го тура чемпионата России. Махачкалинцы во втором тайме играли вдевятером после двух удалений.Чемпионат России3 турСтадион: Открытие Арена (Москва, Россия): Зе Луиш, 70"Спартак": Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, (Самедов, 55), Зобнин, Глушаков, Ханни, (Адриано, 65), Ташаев, Промес, Зе Луиш, (Попов, 76)."Анжи": Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, (Маркелов, 72), Чайковский, (Ондуа 83), Рабиу, Кацаев, Понсе.Предупреждения: Рабиу, 25, Белоруков, 45+1, Чайковский, 52, Гапон, 90+2Удаление: Понсе, 48, Белоруков 68