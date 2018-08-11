Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:54
Супер-Зобнин, невпечатляющий Промес и махачкалинская стена: оценки игрокам по итогам матча «Спартак» - «Анжи» (4)
Супер-Зобнин, невпечатляющий Промес и махачкалинская стена: оценки игрокам по итогам матча «Спартак» - «Анжи» (4)
21:26
Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение? (18)
Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение? (18)
21:17
Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого (30)
Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого (30)
19:45
Набабкин подводил, Фернандес симулировал, Бодул сделал оба гола. Оценки за "Енисей" - ЦСКА (6)
Набабкин подводил, Фернандес симулировал, Бодул сделал оба гола. Оценки за "Енисей" - ЦСКА (6)
16:21
Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (12)
Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (12)
"Спартак" с минимальным счетом обыграл "Анжи", который доигрывал вдевятером
"Спартак" на своем поле сумел забить лишь один гол "Анжи" в рамках 3-го тура чемпионата России. Махачкалинцы во втором тайме играли вдевятером после двух удалений.
Чемпионат России
3 тур
Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)
"Спартак" – "Анжи" 1:0
Голы: Зе Луиш, 70
"Спартак": Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, (Самедов, 55), Зобнин, Глушаков, Ханни, (Адриано, 65), Ташаев, Промес, Зе Луиш, (Попов, 76).
"Анжи": Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, (Маркелов, 72), Чайковский, (Ондуа 83), Рабиу, Кацаев, Понсе.
Предупреждения: Рабиу, 25, Белоруков, 45+1, Чайковский, 52, Гапон, 90+2
Удаление: Понсе, 48, Белоруков 68
Чемпионат России
3 тур
Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)
"Спартак" – "Анжи" 1:0
Голы: Зе Луиш, 70
"Спартак": Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, (Самедов, 55), Зобнин, Глушаков, Ханни, (Адриано, 65), Ташаев, Промес, Зе Луиш, (Попов, 76).
"Анжи": Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, (Маркелов, 72), Чайковский, (Ондуа 83), Рабиу, Кацаев, Понсе.
Предупреждения: Рабиу, 25, Белоруков, 45+1, Чайковский, 52, Гапон, 90+2
Удаление: Понсе, 48, Белоруков 68
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.