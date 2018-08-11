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"Спартак" с минимальным счетом обыграл "Анжи", который доигрывал вдевятером

"Спартак" на своем поле сумел забить лишь один гол "Анжи" в рамках 3-го тура чемпионата России. Махачкалинцы во втором тайме играли вдевятером после двух удалений.

Чемпионат России

3 тур

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

"Спартак" – "Анжи" 1:0

Голы: Зе Луиш, 70

"Спартак": Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, (Самедов, 55), Зобнин, Глушаков, Ханни, (Адриано, 65), Ташаев, Промес, Зе Луиш, (Попов, 76).

"Анжи": Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, (Маркелов, 72), Чайковский, (Ондуа 83), Рабиу, Кацаев, Понсе.

Предупреждения: Рабиу, 25, Белоруков, 45+1, Чайковский, 52, Гапон, 90+2

Удаление: Понсе, 48, Белоруков 68
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 20:56
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(9)
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№80 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 22:09) #
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Цитата: bomjik
Вот это победа!
Браво, СПАРТАК!!!

Всё правильно."Игра забывается...,результат остаётся!!!".
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
№79 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:56) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр
Футболисты Спартака продемонстрировали свой дебилизм.

Нет, дебилизм определяется медкомиссиями, а матч, футбольную импотенцию.

Цитата: SM2112
Простите, вы с какой помойки пишите? Неужели на мусорных полигонах уже инет появился?
Может быть вы даже посмотрели трансляцию из Минска?

К сожалению, нет, неделю был в лесничестве, где инет, как повезёт. Поэтому, приехав, был в диком восторге с голодухи, от матча спартак Анжи, как и вы.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№78 Написал: SM2112 Москва (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Цитата: SM2112
Кто бы что не говорил, а мне футбол понравился.

Вот, молодец, признался. Так то всем свиньям понравился, но признались только Вы, респект, остальные гурманы не решаются.


Простите, вы с какой помойки пишите? Неужели на мусорных полигонах уже инет появился?
Может быть вы даже посмотрели трансляцию из Минска?
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
№77 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: bomjik
Вот это победа!
Браво, СПАРТАК!!!

Игру смотрел хоть, бомвжик?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№76 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:47) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SM2112
Кто бы что не говорил, а мне футбол понравился.

Вот, молодец, признался. Так то всем свиньям понравился, но признались только Вы, респект, остальные гурманы не решаются.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№75 Написал: SM2112 Москва (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Господа, у меня одного такое впечатление, что большинство не смотрит тв, а слушает радио и на основании трепа комментаторов строчат свои выводы?
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
№74 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Футболисты Спартака продемонстрировали свой дебилизм.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
№73 Написал: SM2112 Москва (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы что не говорил, а мне футбол понравился. Да не все получалось, но все старались - никто ноги не убирал. Глушак и Зобнин центр начисто выиграли. Неплохо смотрелись Рассказов и Ташаев. Видно, что команда набирает форму. Немного изящества в завершении и можно спокойно смотреть на сезон.
Очень не понравились комментаторы - млять Спартак академично атакует!!!! Так если 5 человек в штрафной и 4 во вратарской!!! Только удары издалека - что и было сделано. К сожалению не всегда точно. Единственный кто выпадал это на мой взгляд Андриано. Зе пока лучше смотрится!!!
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
№72 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
с Еременко больше креатива появится,

Свой парень, кули, это не два года назад, когда он дискву схлопотал, и вы его обернули в говняный фантик, в несколько слоёв. Терь за него горой, и море восторженных надежд... на новоиспечённую звезду. Переобулись в.... .......духе.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№71 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это победа!
Браво, СПАРТАК!!!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№70 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: оптимист
Шикарные комбинации ! Яркая игра !! Искромётный футбол !!!
...вот что я хотел увидеть...

Ник - по делу!)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№69 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
№2 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 21:20) #

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+2
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(10)




вообще то это команда вылетела в прошлом году в фнл


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Цитата: maradona72
№61 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:23) #

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-2
Очередная тухлая победа

В понедельник в Казани у вас будет яркий отсосинг


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .

Уфа (Сегодня, 21:20) #

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(9)



Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого
вообще то это команда вылетела в прошлом году в фнл


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
6лять с двух акков говно подкидывает
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№68 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:34) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Очередная тухлая победа

....до такой степени, что они сами от неё нос воротят.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№67 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (11)

Почти обосрались.

Но три очка смывают все и удаляют все осадки
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№66 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
беспридел

Иди проспись, культурная деревенщина.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№65 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:32) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Енисей засудили, Анжи... тьфу мля противно... даже и не пытаются хоть как-то камуфлировать столь откровенный беспридел


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№64 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
С победой, но... я так и не понял, что это было...

Это подготовка к следующему сезону.

При такой постоянной ротации весь первый круг будут определяться с основой, а весь второй - сыгрываться.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№63 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 21:31) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да, ребята , тухлая победа. Но как бы сыграл ваш клуб против этого......представте себе. А может против вас они вообще снимутся с Ч Р вы будете рады?


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№62 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Такие "автобусы", а сегодня был " длинный икарус", на такой скорости передвижения, и передач мяча, только чудом и взламываются, но слава богу с двумя автобусами сыграли, 6 очков выцарапали и на том спасибо. Сезон только начинается.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№61 Написал: miktar (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (7)

. Были ли шансы зацепиться за очки? Шансов не было. Они бы удалили третьего или четвёртого", - цитирует Кадиева "Чемпионат.сом".


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№60 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:24) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Очередная тухлая победа


Вам бы на тухлого затащить 5:0. laughing


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№59 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (14)
online

Цитата: utekay
Очередная тухлая победа

В понедельник в Казани у вас будет яркий отсосинг


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№58 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:19) #
  • -5
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Очередная тухлая победа


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№57 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:19) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Спартачок мучительно пыжился, пускал газы, но все- таки сумел обыграть 9-х игроков Анжи! Само собой- "на классе".

Продудел расстроенный ослик из подвала турнирной таблицы smileНе переживай,с Еременко больше креатива появится,это тебе не Цска который только за счёт левых пенальти может забить,без ударов по воротам и намека на хоть какую то мысль в игре
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№56 Написал: Викторис (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот КБ Матроскин
ананимус вместе с передасней негодуют,
убогие нашли друг друга в КБ ветке,
совет вам и морковь потолще в .... smile

да им и кабачок кажется маленьким
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№55 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (9)

Федун, когда наведёшь порядок в клубе? Смотреть эту импотенцию - сил нет.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№54 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
ананимус вместе с передасней негодуют,
убогие нашли друг друга в КБ ветке,
совет вам и морковь потолще в .... smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№53 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:14) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
три очка хорошо,но игра вообще никак не впечатлила.может,после ЧМ зажрался...хотели Ханни?вот вам Ханни.хотели ударов издали(в тч и я)-вот вам удары издали.после матча вопросов гораздо больше,чем ответов.закидушек мало было,но как раз после навеса и забили...хз в общем.во втором вообще не бегали.ВООБЩЕ.встали у штрафной и стоят,мяч поперек катают друг другу.и зверьки окопались у себя и не рыпаются.вышедшие на замену,наверно,в раздевалку в сухих футболках пришли.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№52 Написал: Викторис (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
а что коней нет на ветке
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№51 Написал: miktar (Сегодня, 21:13) #
  • -9
  •  (17)

Мутко и Лавров снова, и снова 15 игр на 1-0. трюнзики народные...
ой,- пятаки!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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