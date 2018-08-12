Магомед Адиев: не уверен, что "Анжи" доиграет сезон

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал финансовые проблемы клуба."Анжи" испытывает финансовые вопросы, из-за которых, как сообщалось ранее, команда может сняться с чемпионата.- Я в своей жизни много чего видел, поэтому не строю долгих перспектив. У нас есть по плану тренировки и игры, мы действуем по плану. Я ни в чем не уверен, только в сегодняшнем дне.