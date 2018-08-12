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Магомед Адиев: не уверен, что "Анжи" доиграет сезон

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал финансовые проблемы клуба.

"Анжи" испытывает финансовые вопросы, из-за которых, как сообщалось ранее, команда может сняться с чемпионата.

- Есть ли у него уверенность, что "Анжи" доиграет сезон?

- Я в своей жизни много чего видел, поэтому не строю долгих перспектив. У нас есть по плану тренировки и игры, мы действуем по плану. Я ни в чем не уверен, только в сегодняшнем дне.

Sport24
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 03:32
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