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Давид Юрченко: надо было дожимать и выигрывать у ЦСКА

Вратарь "Енисея" Давид Юрченко прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ "Енисей" – ЦСКА (1:1).

"Обидно, что потеряли два очка. С такой игрой надо было дожимать и выигрывать!" - написал Юрченко в своем Твиттере.
Теги: Юрченко Енисей ЦСКА
Сегодня, 09:23
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:26) #
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online

все равно судья не дал бы вам выиграть


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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