Новости партнеров

"Ювентус" заинтересован в услугах селекционера ЦСКА

"Ювентус" заинтересован в услугах селекционера московского ЦСКА Андрея Мовсесьяна.

По информации портала Calciomercato.it, руководство итальянского клуба впечатлено профессиональной работой 42-летнего скаута. Сообщается, что "Юве" готов предоставить работу бывшему футболисту.

"Ювентус" в минувшем сезоне в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии, а ЦСКА занял второе место в чемпионате России.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус ЦСКА
Сегодня, 16:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
хач в Юве-)
и тут Харьковский готов
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.