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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Владимир Федотов: такая победа над "Локомотивом" - это почетно
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился мнением о матче против московского "Локомотива" (1:0).
"Такая победа над чемпионом - это почетно, а также полезно для становления молодых парней, даст им толчок в развитии и будет наукой.
Очень жаркая погода, потратили много сил, контратаковали, имели хорошие моменты. Второй тайм был очень сложный - приходилось много играть без мяча, обороняться. Но мы терпели. И я благодарен ребятам, что делали все правильно".
"Такая победа над чемпионом - это почетно, а также полезно для становления молодых парней, даст им толчок в развитии и будет наукой.
Очень жаркая погода, потратили много сил, контратаковали, имели хорошие моменты. Второй тайм был очень сложный - приходилось много играть без мяча, обороняться. Но мы терпели. И я благодарен ребятам, что делали все правильно".
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