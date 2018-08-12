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Владимир Федотов: такая победа над "Локомотивом" - это почетно

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился мнением о матче против московского "Локомотива" (1:0).

"Такая победа над чемпионом - это почетно, а также полезно для становления молодых парней, даст им толчок в развитии и будет наукой.

Очень жаркая погода, потратили много сил, контратаковали, имели хорошие моменты. Второй тайм был очень сложный - приходилось много играть без мяча, обороняться. Но мы терпели. И я благодарен ребятам, что делали все правильно".
Теги: Оренбург Локомотив Федотов
Сегодня, 18:32
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