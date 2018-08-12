Владимир Федотов: такая победа над "Локомотивом" - это почетно

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился мнением о матче против московского "Локомотива" (1:0)."Такая победа над чемпионом - это почетно, а также полезно для становления молодых парней, даст им толчок в развитии и будет наукой.Очень жаркая погода, потратили много сил, контратаковали, имели хорошие моменты. Второй тайм был очень сложный - приходилось много играть без мяча, обороняться. Но мы терпели. И я благодарен ребятам, что делали все правильно".