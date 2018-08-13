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ЦСКА проявляет интерес к молодому польскому полузащитнику "Легии"

ЦСКА проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику "Легии" Себастьяну Шимански, сообщает Przegl?d Sportowy.

"Армейцы" сделали запрос по трансферу игрока.

Шимански является воспитанником "Легии". За первую команду выступает с сезона 2016/17. Провел за это время 44 матча, в которых забил 8 мячей.
Теги: ЦСКА Легия
Сегодня, 08:37
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