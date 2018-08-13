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Гол Вандерсона принес "Краснодару" победу над "Уфой"

В матче 3-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях обыграл "Уфу".

Чемпионат России

3 тур

"Уфа" – "Краснодар" 0:1

Гол: Вандерсон, 86.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Фатаи, 88), Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков (Кротов, 68), Ванек (Засеев, 74), Карп, Игбун.

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев (Жигулёв, 75), Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Вандерсон, 46), Классон, Игнатьев (Ари, 69).

Предупреждения: Рамирес, 35, Ванек, 37.
Теги: Уфа Краснодар
Сегодня, 19:23
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8
(2)
№8 Написал: 1942 (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: SVN
с таким везением,Краснодар и чемпионом может стать,хорошо что Смолов ушел.

laughing joy joy joy joy joy

Цитата: Black Buffalo
Ари красавчик

Отличный игрок! Обязательно поможет не опуститься с 6 места ...
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Ари красавчик


--------------------
Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:39) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
с таким везением,Краснодар и чемпионом может стать

вы что там курите?))))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: студия дускай (Сегодня, 19:35) #
  • +2
  •  (2)

уфа - реализацияаааа
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 19:34) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
В целом в равной игре "Краснодар" оказался удачливее в концовке. "Уфа" поражения не заслуживала.Но игры у "Краснодара" пока нет.По игре"Краснодар"-2 лучше смотрится
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: ra6afb cт.Новощербиновская (Сегодня, 19:34) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
по большому Краснодар на победу наиграл честно. с ПОБЕДОЙ быки !


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
№2 Написал: Alex_Jj Alex_Jj (Сегодня, 19:30) #
  • +2
  •  (6)

Ух.. с тяжелой, но трудовой победой, быки! Молодцы, что боролись до конца!
Регистрация: 9.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (8)
online

с таким везением,Краснодар и чемпионом может стать,хорошо что Смолов ушел.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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