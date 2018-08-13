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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
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13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
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11:37
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
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Гол Вандерсона принес "Краснодару" победу над "Уфой"
В матче 3-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях обыграл "Уфу".
Чемпионат России
3 тур
"Уфа" – "Краснодар" 0:1
Гол: Вандерсон, 86.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Фатаи, 88), Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков (Кротов, 68), Ванек (Засеев, 74), Карп, Игбун.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев (Жигулёв, 75), Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Вандерсон, 46), Классон, Игнатьев (Ари, 69).
Предупреждения: Рамирес, 35, Ванек, 37.
Чемпионат России
3 тур
"Уфа" – "Краснодар" 0:1
Гол: Вандерсон, 86.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Фатаи, 88), Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков (Кротов, 68), Ванек (Засеев, 74), Карп, Игбун.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев (Жигулёв, 75), Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Вандерсон, 46), Классон, Игнатьев (Ари, 69).
Предупреждения: Рамирес, 35, Ванек, 37.
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