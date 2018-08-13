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Семак выиграл матч заменой, а Бердыев менял травмированных. «Зенит» продолжил побеждать в РПЛ

Семак выиграл матч заменой, а Бердыев менял травмированных. «Зенит» продолжил побеждать в РПЛКак и ожидалось, матч команд Курбана Бердыева и Сергея Семака получился тактически сложным, трудным для наблюдения и вписался в тренд чемпионата полностью: почти без моментов и с удалением. Но пока Бердыев менял игроков вынужденно из-за травм, Семак смог изменить, усилить игру и добиться победы.

Отряд Бердыева

Перед матчем Курбан Бекиевич при своём неглубоком составе столкнулся с дополнительными проблемами: Полоз не мог играть из-за условий аренды (руководство «Зенита» хоть чем-то научилось весной), а Цаллагов получил повреждение. Несмотря на отсутствие Полоза, а также Граната, Бердыев всё равно выставил почти что «Ростов». Легче перечислить тех, кто не играл за донской клуб: Чико Флорес, Сорокин, Коновалов и Камболов — всё.

Состав «Зенита» после безумной ротации приобрёл привычные очертания, тут не обошлось без двух бывших казанцев. Набиуллин и Нобоа играли под руководством Курбана Бердыева ещё в прошлом сезоне, причём Эльмира, как и Оздоева, тренер уговаривал остаться, а возможности выкупить Кристиана у «Рубина» сейчас нет. Правда, героем встречи стал другой бывший подшефный Бердыева.

При этом, несмотря на отличный ЧМ и верящего в него тренера, снова штормит Артёма Дзюбу: лидер сборной России вроде бы прилетел в Казань отдельно от команды незадолго до матча. Ещё днём я написал о том, почему сообщения об аренде в «Галатасарай» — полный бред, но, похоже, вокруг Дзюбы действительно что-то происходит.

Вертикальный футбол «Рубина»

В первом тайме казанцы не сели к своим воротам, а готовили свои атаки примерно из района центрального круга. Замысел был прост: забросы Коновалова вперёд на нападающих (на ход Азмуну, в борьбу Бухарову) и включавшегося в атаку Могилевца. Павлу удавалось вносить сумятицу, он цеплялся за мячи и получал моменты за счёт элемента неожиданности.

Не сказать, что казанцы смотрелись здорово и создавали моменты, а план Бердыева работал, но, по крайней мере, было видно, во что команда собирается играть. Хотя другим вариантам активно мешал Нобоа: Кристиан быстро выдвигался в прессинг и заставлял казанцев отыгрывать назад без дальнейшего продвижения мяча низом.

Правый фланг «Зенита» — кошмар, левого не было вообще

Что собирался исполнять на поле «Зенит», стало ясно только во втором тайме. До этого гости по большей части вызывали удивление несогласованностью действий. 3 примера, описывающие игру правого фланга в атаке: Смольников бросает мяч в зону, где никого нет; Мак отдаёт Смольникову в недодачу, когда Игорь делает рывок вперёд; Смольников традиционно навешивает в район углового флага.

Левый фланг просто бездействовал. Казалось, что Кудряшову будет очень неудобно действовать справа, но «Рубин» здорово подстроил игру под Фёдора и включал его удобно, для смещений в центр под левую ногу. Набиуллин против родного клуба провёл очередной посредственный матч, а Шатов много смещался в центр и вяз в нём. Олег, в отличие от того же Дзюбы, не отдыхал в Минске, но если бы он был в полном порядке, Семак бы заменил в перерыве не его.

Казанская эпидемия и новая сторона Кузяева

Изучать статистику в перерыве было не особо интересно, но один показатель всё же бросился в глаза. «Рубин» до перерыва совершил 7 фолов, «Зенит» — всего 1. При этом Бердыев был вынужден сделать 2 замены: Кудряшов пострадал из-за собственного фола, а Бухаров повредился более-менее на ровном месте.

Не знаю, быть может, Семак был недоволен малой агрессией команды, так что во втором тайме «Зенит» оперативно подравнялся по этому показателю. Причём некоторые фолы были откровенно ненужными: вспомните, как Ерохин напрыгнул на Камболова без единого шанса завладеть мячом.

Ну, а Кузяев по-настоящему удивил. Далер производит впечатление спокойного и рассудительного парня, в предыдущем чемпионате он получил всего 3 карточки, в «Ахмате» зарабатывал не больше 5-ти при игре на оборонительной позиции. И никогда не удалялся. Здесь же оба фола были бесспорными и ненужными. Если первую жёлтую он заработал хотя бы останавливая продвижение соперника, то затем просто раскрасил лицо Устинову в центре поля.

Ключевая перестановка

Однако «Зенит» отлично отреагировал на удаление. Отсутствие Кузяева вообще не сказалось на игре питерцев, которые продолжили играть на победу и идти вперёд. После перерыва они наконец нашли способ проникать в чужую штрафную.

В Минске выход Ерохина вторым нападающим «Зенит» не спас, а в Казани сработал. Александр преобразил партнёров: с его выходом Смольников наконец сделал точный навес, а Дзюба в кои-то веки пригодился там, где оказывался часто, но без толку — на фланге.

Справедливо сказать, что гол сделал Дзюба — и смелой попыткой обыгрыша, и чистым отбором после неё, и сильным, в верном расчёте на ошибку простреле. Артём и до гола ассистировал Ерохину, только с левого фланга. Хороший момент, правда не без везений, Александру создал Кузяев.



Итого Ерохин 4 раза получил мяч в штрафной на ударной позиции. Низкое исполнительское мастерство Александра ни для кого не секрет, но сегодня мы увидели то, за что его ценят тренеры. Количество в качество всё-таки переросло, но без Ерохина количество шансов забить у «Зенита» стремилось к нулю.

Шекари неплох, но «Рубин» сыграл слабо

Иранец, понятное дело, не мог выполнять функционал Бухарова, но в силу своих возможностей пытался помочь. Острые передачи на Азмуна (в их числе заброс на гол из офсайда), отличный удар в концовке, но уход Бухарова деформировал стратегию «Рубина», Устинов выглядел робко и не заменил Кудряшова в полной мере, а Коновалов раз за разом стал отправлять мячи вникуда. Усилить игру Бердыеву было некем.

«Рубин» не прочувствовал момент, когда можно было надавить. Такое впечатление, что казанцы решили не рисковать и подождать, когда оставшийся в меньшинстве «Зенит» сам отойдёт назад и начнёт оборонять ничью. Только вот оборонять он начал уже победу, которую по второму тайму заслужил, а по первому — вряд ли.

Впрочем, если бы не позор в Минске, старт Семака можно было бы признать блестящим. В лиге, где не только победу, а любой гол всем командам приходится вымучивать, а чемпион до сих пор не вымучил, 3 победы в 3 матчах — прекрасный и даже удивительный результат.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Семак Рубин Ерохин Бердыев
Вчера, 23:03
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№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 23:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игра сложнейшая, сошлись умение Рубина у себя дома давить и поразительная несогласованность действий игроков Зенита до 30 минуты первого тайма и до удаления Кузяева во втором...на фото действительно радость от такой неожидаемой Победы...так копилочку очечками и пополняют...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Вчера, 23:43) #
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online

Уже можно считать, что Семак сознательно сливает Лигу Европы?))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Вчера, 23:22) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: vertel
Так всё-таки, что лучше из этого. И зря наезжаете на Набиуллина, не Кришито, конечно(хотя и у него бывали чёрные дни), но не так он и плох.

да я не наезжаю. Написал, что матч посредственный, таким он и был. Кудряшову проиграл, на Устинова не надавил. Но больших провалов нет, этим неплох, да
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: vertel латвия (Вчера, 23:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Правый фланг «Зенита» — кошмар, левого не было вообще
Так всё-таки, что лучше из этого. И зря наезжаете на Набиуллина, не Кришито, конечно(хотя и у него бывали чёрные дни), но не так он и плох.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
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