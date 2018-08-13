Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:20
Стивен Н'Зонзи может перейти в "Монако" или "ПСЖ"
Стивен Н'Зонзи может перейти в "Монако" или "ПСЖ"
Вчера, 23:18
Артём Дзюба: хотел в Англию, но агент меня "кинул". В Турцию не поеду, остаюсь в "Зените" (3)
Артём Дзюба: хотел в Англию, но агент меня "кинул". В Турцию не поеду, остаюсь в "Зените" (3)
Вчера, 23:03
Семак выиграл матч заменой, а Бердыев менял травмированных. «Зенит» продолжил побеждать в РПЛ (4)
Семак выиграл матч заменой, а Бердыев менял травмированных. «Зенит» продолжил побеждать в РПЛ (4)
Вчера, 23:00
Идол Дзюба, бедный Кудряшов. Оценки игрокам "Рубина" и "Зенита" (5)
Идол Дзюба, бедный Кудряшов. Оценки игрокам "Рубина" и "Зенита" (5)
Вчера, 22:32
Сергей Семак: в матче с "Рубином" игроки "Зенита" поняли, насколько сложно даются очки (9)
Сергей Семак: в матче с "Рубином" игроки "Зенита" поняли, насколько сложно даются очки (9)
Вчера, 22:18
Гари Невилл: трансферы ван Гала были просто ужасными
Гари Невилл: трансферы ван Гала были просто ужасными
Вчера, 21:59
"Зенит" благодаря голу Ерохина обыграл "Рубин" (69)
"Зенит" благодаря голу Ерохина обыграл "Рубин" (69)
Вчера, 21:24
"Интер" официально подтвердил переход Кейта Бальде
"Интер" официально подтвердил переход Кейта Бальде
Вчера, 20:44
Юрий Газинский: в Уфе всегда непросто играть
Юрий Газинский: в Уфе всегда непросто играть
Вчера, 20:37
ЦСКА хочет арендовать полузащитника "Ливерпуля" (11)
ЦСКА хочет арендовать полузащитника "Ливерпуля" (11)
Вчера, 20:28
Дмитрий Стоцкий: мы ожидали такой тяжелой игры
Дмитрий Стоцкий: мы ожидали такой тяжелой игры
Вчера, 20:24
До очередных нулей не хватило пяти минут. Самое интересное из матча "Уфа" - "Краснодар"
До очередных нулей не хватило пяти минут. Самое интересное из матча "Уфа" - "Краснодар"
Вчера, 20:09
Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании
Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании
Вчера, 20:02
Виктор Классон: мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без Смолова
Виктор Классон: мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без Смолова
Вчера, 19:23
Гол Вандерсона принес "Краснодару" победу над "Уфой" (10)
Гол Вандерсона принес "Краснодару" победу над "Уфой" (10)
Вчера, 19:20
Суд оставил без удовлетворения жалобу ВФСО "Динамо" по Ташаеву (8)
Суд оставил без удовлетворения жалобу ВФСО "Динамо" по Ташаеву (8)
Вчера, 19:06
"Барселона" попробует подписать Погба в январе
"Барселона" попробует подписать Погба в январе
Вчера, 18:34
ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов (17)
ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов (17)
Вчера, 18:05
Роман Еременко тренируется в общей группе "Спартака" (10)
Роман Еременко тренируется в общей группе "Спартака" (10)
Вчера, 17:51
Уэйн Руни спас пустые ворота подкатом и выдал шикарный голевой пас через полполя (видео) (5)
Уэйн Руни спас пустые ворота подкатом и выдал шикарный голевой пас через полполя (видео) (5)
Вчера, 17:34
Максим Беляев: вполне могу представить себя в серии А (5)
Максим Беляев: вполне могу представить себя в серии А (5)
Вчера, 17:02
Виллиан: ушел бы из "Челси", если бы Конте остался
Виллиан: ушел бы из "Челси", если бы Конте остался
Вчера, 16:52
"Уфа" – "Краснодар": стартовые составы (2)
"Уфа" – "Краснодар": стартовые составы (2)
Вчера, 16:11
"Реал" нашел замену Модричу в "Тоттенхэме"
"Реал" нашел замену Модричу в "Тоттенхэме"
Вчера, 16:08
Массимо Каррера: Мы поняли, где ошибались с ПАОКом (4)
Массимо Каррера: Мы поняли, где ошибались с ПАОКом (4)
Вчера, 15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Вчера, 15:21
Игорь Акинфеев: в детстве моим кумиром, конечно, был Черчесов (3)
Игорь Акинфеев: в детстве моим кумиром, конечно, был Черчесов (3)
Вчера, 15:16
Расслабьтесь, Дзюба никуда не уйдёт из «Зенита». «Галатасарай» и «Бордо» — полный бред (7)
Расслабьтесь, Дзюба никуда не уйдёт из «Зенита». «Галатасарай» и «Бордо» — полный бред (7)
Семак выиграл матч заменой, а Бердыев менял травмированных. «Зенит» продолжил побеждать в РПЛ
Как и ожидалось, матч команд Курбана Бердыева и Сергея Семака получился тактически сложным, трудным для наблюдения и вписался в тренд чемпионата полностью: почти без моментов и с удалением. Но пока Бердыев менял игроков вынужденно из-за травм, Семак смог изменить, усилить игру и добиться победы.
Отряд Бердыева
Перед матчем Курбан Бекиевич при своём неглубоком составе столкнулся с дополнительными проблемами: Полоз не мог играть из-за условий аренды (руководство «Зенита» хоть чем-то научилось весной), а Цаллагов получил повреждение. Несмотря на отсутствие Полоза, а также Граната, Бердыев всё равно выставил почти что «Ростов». Легче перечислить тех, кто не играл за донской клуб: Чико Флорес, Сорокин, Коновалов и Камболов — всё.
Состав «Зенита» после безумной ротации приобрёл привычные очертания, тут не обошлось без двух бывших казанцев. Набиуллин и Нобоа играли под руководством Курбана Бердыева ещё в прошлом сезоне, причём Эльмира, как и Оздоева, тренер уговаривал остаться, а возможности выкупить Кристиана у «Рубина» сейчас нет. Правда, героем встречи стал другой бывший подшефный Бердыева.
При этом, несмотря на отличный ЧМ и верящего в него тренера, снова штормит Артёма Дзюбу: лидер сборной России вроде бы прилетел в Казань отдельно от команды незадолго до матча. Ещё днём я написал о том, почему сообщения об аренде в «Галатасарай» — полный бред, но, похоже, вокруг Дзюбы действительно что-то происходит.
Вертикальный футбол «Рубина»
В первом тайме казанцы не сели к своим воротам, а готовили свои атаки примерно из района центрального круга. Замысел был прост: забросы Коновалова вперёд на нападающих (на ход Азмуну, в борьбу Бухарову) и включавшегося в атаку Могилевца. Павлу удавалось вносить сумятицу, он цеплялся за мячи и получал моменты за счёт элемента неожиданности.
Не сказать, что казанцы смотрелись здорово и создавали моменты, а план Бердыева работал, но, по крайней мере, было видно, во что команда собирается играть. Хотя другим вариантам активно мешал Нобоа: Кристиан быстро выдвигался в прессинг и заставлял казанцев отыгрывать назад без дальнейшего продвижения мяча низом.
Правый фланг «Зенита» — кошмар, левого не было вообще
Что собирался исполнять на поле «Зенит», стало ясно только во втором тайме. До этого гости по большей части вызывали удивление несогласованностью действий. 3 примера, описывающие игру правого фланга в атаке: Смольников бросает мяч в зону, где никого нет; Мак отдаёт Смольникову в недодачу, когда Игорь делает рывок вперёд; Смольников традиционно навешивает в район углового флага.
Левый фланг просто бездействовал. Казалось, что Кудряшову будет очень неудобно действовать справа, но «Рубин» здорово подстроил игру под Фёдора и включал его удобно, для смещений в центр под левую ногу. Набиуллин против родного клуба провёл очередной посредственный матч, а Шатов много смещался в центр и вяз в нём. Олег, в отличие от того же Дзюбы, не отдыхал в Минске, но если бы он был в полном порядке, Семак бы заменил в перерыве не его.
Казанская эпидемия и новая сторона Кузяева
Изучать статистику в перерыве было не особо интересно, но один показатель всё же бросился в глаза. «Рубин» до перерыва совершил 7 фолов, «Зенит» — всего 1. При этом Бердыев был вынужден сделать 2 замены: Кудряшов пострадал из-за собственного фола, а Бухаров повредился более-менее на ровном месте.
Не знаю, быть может, Семак был недоволен малой агрессией команды, так что во втором тайме «Зенит» оперативно подравнялся по этому показателю. Причём некоторые фолы были откровенно ненужными: вспомните, как Ерохин напрыгнул на Камболова без единого шанса завладеть мячом.
Ну, а Кузяев по-настоящему удивил. Далер производит впечатление спокойного и рассудительного парня, в предыдущем чемпионате он получил всего 3 карточки, в «Ахмате» зарабатывал не больше 5-ти при игре на оборонительной позиции. И никогда не удалялся. Здесь же оба фола были бесспорными и ненужными. Если первую жёлтую он заработал хотя бы останавливая продвижение соперника, то затем просто раскрасил лицо Устинову в центре поля.
Ключевая перестановка
Однако «Зенит» отлично отреагировал на удаление. Отсутствие Кузяева вообще не сказалось на игре питерцев, которые продолжили играть на победу и идти вперёд. После перерыва они наконец нашли способ проникать в чужую штрафную.
В Минске выход Ерохина вторым нападающим «Зенит» не спас, а в Казани сработал. Александр преобразил партнёров: с его выходом Смольников наконец сделал точный навес, а Дзюба в кои-то веки пригодился там, где оказывался часто, но без толку — на фланге.
Справедливо сказать, что гол сделал Дзюба — и смелой попыткой обыгрыша, и чистым отбором после неё, и сильным, в верном расчёте на ошибку простреле. Артём и до гола ассистировал Ерохину, только с левого фланга. Хороший момент, правда не без везений, Александру создал Кузяев.
Итого Ерохин 4 раза получил мяч в штрафной на ударной позиции. Низкое исполнительское мастерство Александра ни для кого не секрет, но сегодня мы увидели то, за что его ценят тренеры. Количество в качество всё-таки переросло, но без Ерохина количество шансов забить у «Зенита» стремилось к нулю.
Шекари неплох, но «Рубин» сыграл слабо
Иранец, понятное дело, не мог выполнять функционал Бухарова, но в силу своих возможностей пытался помочь. Острые передачи на Азмуна (в их числе заброс на гол из офсайда), отличный удар в концовке, но уход Бухарова деформировал стратегию «Рубина», Устинов выглядел робко и не заменил Кудряшова в полной мере, а Коновалов раз за разом стал отправлять мячи вникуда. Усилить игру Бердыеву было некем.
«Рубин» не прочувствовал момент, когда можно было надавить. Такое впечатление, что казанцы решили не рисковать и подождать, когда оставшийся в меньшинстве «Зенит» сам отойдёт назад и начнёт оборонять ничью. Только вот оборонять он начал уже победу, которую по второму тайму заслужил, а по первому — вряд ли.
Впрочем, если бы не позор в Минске, старт Семака можно было бы признать блестящим. В лиге, где не только победу, а любой гол всем командам приходится вымучивать, а чемпион до сих пор не вымучил, 3 победы в 3 матчах — прекрасный и даже удивительный результат.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Отряд Бердыева
Перед матчем Курбан Бекиевич при своём неглубоком составе столкнулся с дополнительными проблемами: Полоз не мог играть из-за условий аренды (руководство «Зенита» хоть чем-то научилось весной), а Цаллагов получил повреждение. Несмотря на отсутствие Полоза, а также Граната, Бердыев всё равно выставил почти что «Ростов». Легче перечислить тех, кто не играл за донской клуб: Чико Флорес, Сорокин, Коновалов и Камболов — всё.
Состав «Зенита» после безумной ротации приобрёл привычные очертания, тут не обошлось без двух бывших казанцев. Набиуллин и Нобоа играли под руководством Курбана Бердыева ещё в прошлом сезоне, причём Эльмира, как и Оздоева, тренер уговаривал остаться, а возможности выкупить Кристиана у «Рубина» сейчас нет. Правда, героем встречи стал другой бывший подшефный Бердыева.
При этом, несмотря на отличный ЧМ и верящего в него тренера, снова штормит Артёма Дзюбу: лидер сборной России вроде бы прилетел в Казань отдельно от команды незадолго до матча. Ещё днём я написал о том, почему сообщения об аренде в «Галатасарай» — полный бред, но, похоже, вокруг Дзюбы действительно что-то происходит.
Вертикальный футбол «Рубина»
В первом тайме казанцы не сели к своим воротам, а готовили свои атаки примерно из района центрального круга. Замысел был прост: забросы Коновалова вперёд на нападающих (на ход Азмуну, в борьбу Бухарову) и включавшегося в атаку Могилевца. Павлу удавалось вносить сумятицу, он цеплялся за мячи и получал моменты за счёт элемента неожиданности.
Не сказать, что казанцы смотрелись здорово и создавали моменты, а план Бердыева работал, но, по крайней мере, было видно, во что команда собирается играть. Хотя другим вариантам активно мешал Нобоа: Кристиан быстро выдвигался в прессинг и заставлял казанцев отыгрывать назад без дальнейшего продвижения мяча низом.
Правый фланг «Зенита» — кошмар, левого не было вообще
Что собирался исполнять на поле «Зенит», стало ясно только во втором тайме. До этого гости по большей части вызывали удивление несогласованностью действий. 3 примера, описывающие игру правого фланга в атаке: Смольников бросает мяч в зону, где никого нет; Мак отдаёт Смольникову в недодачу, когда Игорь делает рывок вперёд; Смольников традиционно навешивает в район углового флага.
Левый фланг просто бездействовал. Казалось, что Кудряшову будет очень неудобно действовать справа, но «Рубин» здорово подстроил игру под Фёдора и включал его удобно, для смещений в центр под левую ногу. Набиуллин против родного клуба провёл очередной посредственный матч, а Шатов много смещался в центр и вяз в нём. Олег, в отличие от того же Дзюбы, не отдыхал в Минске, но если бы он был в полном порядке, Семак бы заменил в перерыве не его.
Казанская эпидемия и новая сторона Кузяева
Изучать статистику в перерыве было не особо интересно, но один показатель всё же бросился в глаза. «Рубин» до перерыва совершил 7 фолов, «Зенит» — всего 1. При этом Бердыев был вынужден сделать 2 замены: Кудряшов пострадал из-за собственного фола, а Бухаров повредился более-менее на ровном месте.
Не знаю, быть может, Семак был недоволен малой агрессией команды, так что во втором тайме «Зенит» оперативно подравнялся по этому показателю. Причём некоторые фолы были откровенно ненужными: вспомните, как Ерохин напрыгнул на Камболова без единого шанса завладеть мячом.
Ну, а Кузяев по-настоящему удивил. Далер производит впечатление спокойного и рассудительного парня, в предыдущем чемпионате он получил всего 3 карточки, в «Ахмате» зарабатывал не больше 5-ти при игре на оборонительной позиции. И никогда не удалялся. Здесь же оба фола были бесспорными и ненужными. Если первую жёлтую он заработал хотя бы останавливая продвижение соперника, то затем просто раскрасил лицо Устинову в центре поля.
Ключевая перестановка
Однако «Зенит» отлично отреагировал на удаление. Отсутствие Кузяева вообще не сказалось на игре питерцев, которые продолжили играть на победу и идти вперёд. После перерыва они наконец нашли способ проникать в чужую штрафную.
В Минске выход Ерохина вторым нападающим «Зенит» не спас, а в Казани сработал. Александр преобразил партнёров: с его выходом Смольников наконец сделал точный навес, а Дзюба в кои-то веки пригодился там, где оказывался часто, но без толку — на фланге.
Справедливо сказать, что гол сделал Дзюба — и смелой попыткой обыгрыша, и чистым отбором после неё, и сильным, в верном расчёте на ошибку простреле. Артём и до гола ассистировал Ерохину, только с левого фланга. Хороший момент, правда не без везений, Александру создал Кузяев.
? #РубинЗенит pic.twitter.com/MXeiKBxQ3A— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 13, 2018
Итого Ерохин 4 раза получил мяч в штрафной на ударной позиции. Низкое исполнительское мастерство Александра ни для кого не секрет, но сегодня мы увидели то, за что его ценят тренеры. Количество в качество всё-таки переросло, но без Ерохина количество шансов забить у «Зенита» стремилось к нулю.
Шекари неплох, но «Рубин» сыграл слабо
Иранец, понятное дело, не мог выполнять функционал Бухарова, но в силу своих возможностей пытался помочь. Острые передачи на Азмуна (в их числе заброс на гол из офсайда), отличный удар в концовке, но уход Бухарова деформировал стратегию «Рубина», Устинов выглядел робко и не заменил Кудряшова в полной мере, а Коновалов раз за разом стал отправлять мячи вникуда. Усилить игру Бердыеву было некем.
«Рубин» не прочувствовал момент, когда можно было надавить. Такое впечатление, что казанцы решили не рисковать и подождать, когда оставшийся в меньшинстве «Зенит» сам отойдёт назад и начнёт оборонять ничью. Только вот оборонять он начал уже победу, которую по второму тайму заслужил, а по первому — вряд ли.
Впрочем, если бы не позор в Минске, старт Семака можно было бы признать блестящим. В лиге, где не только победу, а любой гол всем командам приходится вымучивать, а чемпион до сих пор не вымучил, 3 победы в 3 матчах — прекрасный и даже удивительный результат.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.