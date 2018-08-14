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Курбан Бердыев рассказал о травмах Бухарова и Кудряшова

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев выразил обеспокоенность травмами Федора Кудряшова и Александра Бухарова.

"Пока точно неизвестно что с ними, но предварительно у Бухарова связка боковая. У Кудряшова удар в колено. Беспокойство есть. Но пока неизвестно. Завтра медобследование", — приводит слова Бердыева пресс-служба клуба.
Теги: Бердыев Бухаров Кудряшов Рубин
Сегодня, 09:19
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