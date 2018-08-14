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Ловро Бизяк: "Уфа" большой клуб, я рад оказаться здесь

Новичок "Уфы" словенский полузащитник Ловро Бизяк поделился впечатлениями от трансфера в российский клуб.

"Знаю, что "Уфа" — большой клуб. Я рад оказаться здесь. У меня уже есть тут хороший друг — Боян Йокич. Он рассказывал об "Уфе" только самое хорошее.

Я являюсь нападающим и готов помочь команде уже в следующем матче. Не могу дождаться того момента, когда смогу надеть футболку "Уфы", — сказал Бизяк в интервью клубному телевидению.
Теги: Уфа
Сегодня, 11:16
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