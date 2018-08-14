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Капитан "Урала" Артем Фидлер на следующей неделе пройдет МРТ в связи с травмой колена

Капитан "Урала" Артем Фидлер сообщил, что повредил боковую связку колена. Он получил травму еще перед стартом чемпионата России на тренировке уральской команды и пока не провел ни одной игры.

"За день до игры с "Анжи" на тренировке повредил боковую связку колена.

На следующей неделе предстоит пройти МРТ, тогда и станут известны сроки восстановления", - цитирует футболиста Р-Спорт.
Теги: Урал Фидлер
Сегодня, 18:40
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