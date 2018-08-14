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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Капитан "Урала" Артем Фидлер на следующей неделе пройдет МРТ в связи с травмой колена
Капитан "Урала" Артем Фидлер сообщил, что повредил боковую связку колена. Он получил травму еще перед стартом чемпионата России на тренировке уральской команды и пока не провел ни одной игры.
"За день до игры с "Анжи" на тренировке повредил боковую связку колена.
На следующей неделе предстоит пройти МРТ, тогда и станут известны сроки восстановления", - цитирует футболиста Р-Спорт.
"За день до игры с "Анжи" на тренировке повредил боковую связку колена.
На следующей неделе предстоит пройти МРТ, тогда и станут известны сроки восстановления", - цитирует футболиста Р-Спорт.
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