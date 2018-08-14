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В первый день продаж билетов на матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано порядка 10 тыс билетов

Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила о количестве проданных билетов на домашний матч с "Локомотивом".

Теги: Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 20:15
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