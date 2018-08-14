В первый день продаж билетов на матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано порядка 10 тыс билетов

В первый день продаж реализовано порядка 10 000 билетов на матч 4-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Локомотив", который состоится 19 августа на "Самара Арене". Рекомендуем покупать билеты заранее!https://t.co/NFHeaz5Km6#СердцеСамары