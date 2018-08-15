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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Динамо" затроллило "Спартак" после его вылета из Лиги чемпионов (видео)
Официальный твиттер московского "Динамо" отреагировал на вылет принципиального соперника из Лиги чемпионов. После того, как "Спартак" проиграл греческому ПАОКу, в соцсети клуба появилось видео с голом Евгения Луценко в ворота красно-белых с подписью "Ну вы поняли" и смайлом.
Напомним, в заключительном туре прошлого чемпионата "Спартак" проиграл "Динамо" (0:1), из-за чего занял только третье место и был вынужден начинать Лигу чемпионов с квалификации, а с не группового этапа, как "Локомотив" и ЦСКА.
Ну, вы поняли :) pic.twitter.com/aZ08ug07V6— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 14, 2018
Напомним, в заключительном туре прошлого чемпионата "Спартак" проиграл "Динамо" (0:1), из-за чего занял только третье место и был вынужден начинать Лигу чемпионов с квалификации, а с не группового этапа, как "Локомотив" и ЦСКА.
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