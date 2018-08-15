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"Динамо" затроллило "Спартак" после его вылета из Лиги чемпионов (видео)

Официальный твиттер московского "Динамо" отреагировал на вылет принципиального соперника из Лиги чемпионов. После того, как "Спартак" проиграл греческому ПАОКу, в соцсети клуба появилось видео с голом Евгения Луценко в ворота красно-белых с подписью "Ну вы поняли" и смайлом.



Напомним, в заключительном туре прошлого чемпионата "Спартак" проиграл "Динамо" (0:1), из-за чего занял только третье место и был вынужден начинать Лигу чемпионов с квалификации, а с не группового этапа, как "Локомотив" и ЦСКА.
Теги: Динамо Спартак Видео
Сегодня, 00:31
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№5 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Писос, клуб где откровенно разворовываются бабки выжатые у населения бещупныии налогами, что то еще пытается вякнуть.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:47) #
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online

"Динамо" отреагировал на вылет принципиального соперника из Лиги чемпионов

Спартачи, объясните, какое может быть принципиальное соперничество между командой претендующей на золото и командой мечтающей снова не вылететь в пердив?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:43) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: rusll
Клуб с великой историей превращается в одноклеточное существо! очень жаль.

Превращается, но не по этой причине.
В цивилизованной Европе откуесосить принцип. соперника по средством соц. сетей давно считается обычным делом.
Ну потроллили, а что Спартак/спартаковцы их не троллили, когда они в ФНЛ не свалились.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: rusll (Сегодня, 00:39) #
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online

Клуб с великой историей превращается в одноклеточное существо! очень жаль.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 00:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Эти то куда лезут?Помойка мусорская


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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