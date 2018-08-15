"Спартак" оштрафует Луиса Адриано за удаление в матче с ПАОК

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что нападающий Луис Адриано будет оштрафован за удаление в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (0:0).Адриано получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока ПАОК Хосе Анхеля Креспо."Что касается Луиса Адриано, то он публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями", – сказал Измайлов.