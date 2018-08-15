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"Спартак" оштрафует Луиса Адриано за удаление в матче с ПАОК

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что нападающий Луис Адриано будет оштрафован за удаление в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (0:0).

Адриано получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока ПАОК Хосе Анхеля Креспо.

"Что касается Луиса Адриано, то он публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями", – сказал Измайлов.

ФК "Спартак"
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 18:55
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(8)
№10 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так оштрафуем...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№9 Написал: Батька (Сегодня, 20:50) #
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online

По хорошему нужен забианой быстрый форвард с хорошим ударом ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:07) #
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Цитата: GreatWhite999
На галеры?)

На лесоповал без ушанки.Голой черной заднцией плясать по белому снегу. За неуважение к великой истории великого клуба, кот лично бы повесил это африканское существо на первом же фонаре. Медленное сожжение пришлось отменить, оно же изаинилось, господа!. Так нельзя.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 19:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Пыра ему надо дать
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
На галеры?)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 19:12) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
на 15 миллионов долларов!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:10) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Гастэряну
расизмом попахивает. в знак протеста чернокожие должны объявить забастовку.

У них там есть один голландец странного цвета, он давно уже бастует...
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поддерживаю
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно,так и надо.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:56) #
  • -8
  •  (10)
online

расизмом попахивает. в знак протеста чернокожие должны объявить забастовку.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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