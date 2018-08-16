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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роланд Гиголаев: президент "Анжи" заверил нас, что деньги будут
Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев поделился мнением о финансовых проблемах клуба.
"Мы стараемся не думать о финансовых проблемах клуба и просто выполнять свою работу на поле. Мы профессионалы, поэтому готовимся к предстоящим матчам со всей ответственностью.
С руководством "Анжи" у нас идет диалог — президент заверил, что деньги будут. И с клубом все будет нормально.
Но я вообще стараюсь не думать об этих проблемах — я пришел в команду, чтобы играть в футбол. Деньги деньгами, а футбол на первом месте", – цитируют Гиголаева Известия
"Мы стараемся не думать о финансовых проблемах клуба и просто выполнять свою работу на поле. Мы профессионалы, поэтому готовимся к предстоящим матчам со всей ответственностью.
С руководством "Анжи" у нас идет диалог — президент заверил, что деньги будут. И с клубом все будет нормально.
Но я вообще стараюсь не думать об этих проблемах — я пришел в команду, чтобы играть в футбол. Деньги деньгами, а футбол на первом месте", – цитируют Гиголаева Известия
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