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Роланд Гиголаев: президент "Анжи" заверил нас, что деньги будут

Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев поделился мнением о финансовых проблемах клуба.

"Мы стараемся не думать о финансовых проблемах клуба и просто выполнять свою работу на поле. Мы профессионалы, поэтому готовимся к предстоящим матчам со всей ответственностью.

С руководством "Анжи" у нас идет диалог — президент заверил, что деньги будут. И с клубом все будет нормально.

Но я вообще стараюсь не думать об этих проблемах — я пришел в команду, чтобы играть в футбол. Деньги деньгами, а футбол на первом месте", – цитируют Гиголаева Известия
Теги: Анжи
Сегодня, 08:44
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