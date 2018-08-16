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Тимофей Калачев может завершить карьеру по окончании текущего сезона

Полузащитник Тимофей Калачёв признался, что может вскоре завершить игровую карьеру.

"Я уже очень долго на поле. Поэтому надеюсь, что поиграю еще немного. Всему есть предел. Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне.

Больших задумок на будущее пока нет. Учусь на тренера, а там посмотрим. Сперва надо попробовать. Тогда и поймём, насколько это здорово и интересно и насколько у меня будет получаться", – приводит слова Калачёва журнал "Нация".

Калачёв является рекордсменом ростовского клуба по количеству проведённых игр. Болельщики донской команды признали хавбека лучшим игроком прошедшего сезона.
Теги: Калачев Ростов
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