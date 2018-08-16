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На матче "Краснодар" - "Спартак" ожидается аншлаг

Пресс-служба "Краснодара" сообщила, что все билеты на матч 4-го тура против "Спартака" проданы.

В летнее межсезонье вместимость трибун стадиона "Краснодар" увеличена на 247 мест за счет добавления кресел в нескольких секторах. Теперь она составляет 34 302.

Таким образом, 18 августа 2018 года ожидается рекордная посещаемость арены с момента ее открытия.
Теги: Краснодар Спартак
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