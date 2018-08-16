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ЦСКА опубликовал видео о подписании контракта с Влашичем

ЦСКА опубликовал видео о подписании контракта с полузащитником "Эвертона" Николой Влашичем.

20-летний хорват был арендован армейцами на один сезон.

Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 17:37
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