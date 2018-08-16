"Анжи" упустил победу над "Оренбургом" в молодежном первенстве

"Анжи" дома сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 4-го тура молодежного первенства чемпионата России.Молодёжное первенство4 турМохаммад, 33, Агаларов, 40, Криворучко, 54, 90+5 (пен.)"Анжи": Т. Магомедов, Калошин, Ханмурзаев, Чистяков, Ягьяев, Мохаммад, Панаев, З. Магомедов, М. Магомедов, Шихбабаев, Агаларов"Оренбург": Ландаков, Криворучко, Хорошков, Ковалёв, Прилепин, Антоненко, Анохин, Привалов, Болотов, Феденко, МатвейчукПредупреждения: Агаларов, 35, Адамов, 90