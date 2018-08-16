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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Анжи" упустил победу над "Оренбургом" в молодежном первенстве
"Анжи" дома сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 4-го тура молодежного первенства чемпионата России.
Молодёжное первенство
4 тур
"Анжи" – "Оренбург" 2:2
Голы: Мохаммад, 33, Агаларов, 40, Криворучко, 54, 90+5 (пен.)
"Анжи": Т. Магомедов, Калошин, Ханмурзаев, Чистяков, Ягьяев, Мохаммад, Панаев, З. Магомедов, М. Магомедов, Шихбабаев, Агаларов
"Оренбург": Ландаков, Криворучко, Хорошков, Ковалёв, Прилепин, Антоненко, Анохин, Привалов, Болотов, Феденко, Матвейчук
Предупреждения: Агаларов, 35, Адамов, 90
Молодёжное первенство
4 тур
"Анжи" – "Оренбург" 2:2
Голы: Мохаммад, 33, Агаларов, 40, Криворучко, 54, 90+5 (пен.)
"Анжи": Т. Магомедов, Калошин, Ханмурзаев, Чистяков, Ягьяев, Мохаммад, Панаев, З. Магомедов, М. Магомедов, Шихбабаев, Агаларов
"Оренбург": Ландаков, Криворучко, Хорошков, Ковалёв, Прилепин, Антоненко, Анохин, Привалов, Болотов, Феденко, Матвейчук
Предупреждения: Агаларов, 35, Адамов, 90
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