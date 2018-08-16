Новости партнеров

"Анжи" упустил победу над "Оренбургом" в молодежном первенстве

"Анжи" дома сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 4-го тура молодежного первенства чемпионата России.

Молодёжное первенство

4 тур

"Анжи" – "Оренбург" 2:2

Голы: Мохаммад, 33, Агаларов, 40, Криворучко, 54, 90+5 (пен.)

"Анжи": Т. Магомедов, Калошин, Ханмурзаев, Чистяков, Ягьяев, Мохаммад, Панаев, З. Магомедов, М. Магомедов, Шихбабаев, Агаларов

"Оренбург": Ландаков, Криворучко, Хорошков, Ковалёв, Прилепин, Антоненко, Анохин, Привалов, Болотов, Феденко, Матвейчук

Предупреждения: Агаларов, 35, Адамов, 90
Теги: Анжи Оренбург
Сегодня, 18:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.