Кристиан Нобоа: после удаления решили, что нам нечего терять

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:35
Чудо по фамилии Дзюба и питерский Адриано. Оценки игроков "Зенита" в матче против "Динамо" Минск (1)
Чудо по фамилии Дзюба и питерский Адриано. Оценки игроков "Зенита" в матче против "Динамо" Минск (1)
23:03
Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома" (37)
Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома" (37)
19:08
Министр спорта Украины: у россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак! (52)
Министр спорта Украины: у россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак! (52)
17:22
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (14)
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (14)
15:54
Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей
Никола Влашич: над предложением ЦСКА долго не раздумывал - это большой клуб с великой историей
14:58
Президент "Наполи": фанаты хотят усиления команды, но сами покупают лишь поддельные футболки (1)
Президент "Наполи": фанаты хотят усиления команды, но сами покупают лишь поддельные футболки (1)
14:21
Уэсли Снейдер: Роналду силен, но для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" необходимо нечто большее
Уэсли Снейдер: Роналду силен, но для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" необходимо нечто большее
Кристиан Нобоа: после удаления решили, что нам нечего терять
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился своими эмоциями после победы над минским "Динамо" со счётом 8:1, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Поздравляем, как вы это сделали?
- До сих пор сами не знаем. Главное, что выиграли, это для болельщиков!
- Первые мячи давались тяжело, со штрафных забили вы и Паредес... Я не знаю, что ещё спросить, эмоции переполняют, скажите сами...
- У меня такие же чувства. После второго гола мы начали чувствовать, что можно выиграть. После удаление мы посмотрели друг на друга и решили попробовать: нам нечего терять, давай вперёд! И после 4:1 мы играли сильнее и сильнее, выиграли 8:1.
- Что сказал Семак в перерыве?
- Не суетиться, не смотреть направо и налево, смотреть только вперёд. Бегите через "не могу" дальше!
- Команда раскрепостилась после удаления Паредеса?
- Я уже сказал, мы друг с другом разговаривали и решили, что терять нечего - 2:1 или 2:2. Мы верили в победу и добились её!
- Было тяжело, когда пропустили гол?
- Да, мы только что могли вести 5:0 и пропустили, но это настоящие, реальные эмоции футбола!
- Что почувствовали, когда пришлось просить замену из-за травмы?
- Попробовал сделать 3-4 шага и понял, что лучше пусть играет свежий футболист, я играл две игры подряд. Мак отличный футболист, он очень хорошо сыграл.
- Поздравляем, как вы это сделали?
- До сих пор сами не знаем. Главное, что выиграли, это для болельщиков!
- Первые мячи давались тяжело, со штрафных забили вы и Паредес... Я не знаю, что ещё спросить, эмоции переполняют, скажите сами...
- У меня такие же чувства. После второго гола мы начали чувствовать, что можно выиграть. После удаление мы посмотрели друг на друга и решили попробовать: нам нечего терять, давай вперёд! И после 4:1 мы играли сильнее и сильнее, выиграли 8:1.
- Что сказал Семак в перерыве?
- Не суетиться, не смотреть направо и налево, смотреть только вперёд. Бегите через "не могу" дальше!
- Команда раскрепостилась после удаления Паредеса?
- Я уже сказал, мы друг с другом разговаривали и решили, что терять нечего - 2:1 или 2:2. Мы верили в победу и добились её!
- Было тяжело, когда пропустили гол?
- Да, мы только что могли вести 5:0 и пропустили, но это настоящие, реальные эмоции футбола!
- Что почувствовали, когда пришлось просить замену из-за травмы?
- Попробовал сделать 3-4 шага и понял, что лучше пусть играет свежий футболист, я играл две игры подряд. Мак отличный футболист, он очень хорошо сыграл.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.