Кристиан Нобоа: после удаления решили, что нам нечего терять

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился своими эмоциями после победы над минским "Динамо" со счётом 8:1, передаёт корреспондент- До сих пор сами не знаем. Главное, что выиграли, это для болельщиков!- У меня такие же чувства. После второго гола мы начали чувствовать, что можно выиграть. После удаление мы посмотрели друг на друга и решили попробовать: нам нечего терять, давай вперёд! И после 4:1 мы играли сильнее и сильнее, выиграли 8:1.- Не суетиться, не смотреть направо и налево, смотреть только вперёд. Бегите через "не могу" дальше!- Я уже сказал, мы друг с другом разговаривали и решили, что терять нечего - 2:1 или 2:2. Мы верили в победу и добились её!- Да, мы только что могли вести 5:0 и пропустили, но это настоящие, реальные эмоции футбола!- Попробовал сделать 3-4 шага и понял, что лучше пусть играет свежий футболист, я играл две игры подряд. Мак отличный футболист, он очень хорошо сыграл.