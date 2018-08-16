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Кристиан Нобоа: после удаления решили, что нам нечего терять

Кристиан Нобоа: после удаления решили, что нам нечего терятьПолузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился своими эмоциями после победы над минским "Динамо" со счётом 8:1, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Поздравляем, как вы это сделали?

- До сих пор сами не знаем. Главное, что выиграли, это для болельщиков!

- Первые мячи давались тяжело, со штрафных забили вы и Паредес... Я не знаю, что ещё спросить, эмоции переполняют, скажите сами...

- У меня такие же чувства. После второго гола мы начали чувствовать, что можно выиграть. После удаление мы посмотрели друг на друга и решили попробовать: нам нечего терять, давай вперёд! И после 4:1 мы играли сильнее и сильнее, выиграли 8:1.

- Что сказал Семак в перерыве?

- Не суетиться, не смотреть направо и налево, смотреть только вперёд. Бегите через "не могу" дальше!

- Команда раскрепостилась после удаления Паредеса?

- Я уже сказал, мы друг с другом разговаривали и решили, что терять нечего - 2:1 или 2:2. Мы верили в победу и добились её!

- Было тяжело, когда пропустили гол?

- Да, мы только что могли вести 5:0 и пропустили, но это настоящие, реальные эмоции футбола!

- Что почувствовали, когда пришлось просить замену из-за травмы?

- Попробовал сделать 3-4 шага и понял, что лучше пусть играет свежий футболист, я играл две игры подряд. Мак отличный футболист, он очень хорошо сыграл.
Теги: Нобоа Зенит Мак Динамо Минск
Сегодня, 23:27
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, Крис, классную пенку положил. Хоть теперь будите чередовать штрафные с Паредесом.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 23:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Мы верили в победу и добились её!....И это правильно!..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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