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Никола Влашич: уверен, что смогу усилить ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями после первой тренировки в московском клубе.

"У меня были другие варианты помимо ЦСКА, но, как только получил предложение от "армейцев", сразу же решил, что хочу играть в России. Знал, что здесь не будет проблем с адаптацией.

У нас был разговор с Гончаренко, на какой позиции он меня видит. Мне нравится играть на позиции "десятки", но есть и другие варианты, которые мне по душе. Уверен, что смогу усилить ЦСКА" — сказал Влашич в интервью пресс-службе ЦСКА.
Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 11:48
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№1 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
постарайся нам помочь у нас тяжелые времена
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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